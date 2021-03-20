К Земле идут трехдневные геомагнитные бури, которые могут влиять на метеозависимых людей, передает издание Green Post.

Магнитные бури в марте: как уберечь здоровье - фото из открытых источников

Сообщается, что трехдневная солнечная активность будет наблюдаться с пятницы, 19 марта, и до воскресенья, 21 марта, включительно. В конце марта ожидается более мощный всплеск — с 28 по 30 марта. Эта буря достигнет уровня G1 и будет иметь большее влияние на состояние метеозависимого человека.

Магнитные бури — это процессы, которые происходят вне солнечной оболочки, поэтому увидеть их невооруженным взглядом совсем невозможно. Однако они имеют возможность влиять на самочувствие человека, режим сна, работоспособность и настроение.

Сообщается, что нередко магнитные бури могут помешать реализации важных планов. Однако есть несколько рекомендаций, при учете которых, можно легче справиться с влиянием магнитной бури на здоровье.

По данным источника, в эти дни стоит как можно больше проводить времени на свежем воздухе, повышать активность прогулками. Также рекомендуется проветривать спальню перед отходом ко сну.

Еще одним способом, который поможет справиться с магнитными бурями, является употребление в пищу продуктов, богатых магнием. К примеру, пшеничных отрубей, овсяной каши или морской капусты. Они способствуют укреплению иммунитета и улучшению самочувствия.

В эти дни рекомендуется носить с собой таблетки, которые помогут справиться с головной болью, поскольку она является самым ярким проявлением магнитных бурь.

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