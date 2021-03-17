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Елизавета Черных
Специалисты из Киевского центра общественного здоровья назвали признаки, по которым можно определить дефицит витаминов в организме.
Медики назвали признаки нехватки витаминов в организме - фото из открытых источников
На своей странице в Facebok эксперты отметили, что напряженный ритм современной жизни, повышенный уровень стресса и нагрузок на психику, ухудшение экологической ситуации качества питьевой воды, несбалансированное питание, бесконтрольное использование лекарств увеличивает риск столкнуться с нехваткой витаминов, как у взрослых, так и детей.
По словам медиков, дефицит витаминов в организме может являться причиной снижения работоспособности и иммунитета, нарушения метаболизма, а также возникновения различных патологических состояний.
Специалисты утверждают, что существует три стадии нехватки витаминов в организме человека:
На первой стадии дефицит определяется лабораторными методами, однако уже может спровоцировать нарушение метаболических процессов. На этом этапе наблюдается снижение сопротивления организма к инфекциям и заболеваниям, работоспособности. Также нередки случаи обострения хронических болезней.
Вторая стадия характеризуется резким снижением витаминных запасов, в результате чего происходит истощение организма. Фиксируется быстрая утомляемость и еще более заметное снижение работоспособности организма.
Третий этап — полное исчерпание запасов витаминов в организме, или авитаминоз. Однако медики уверяют, что он встречается крайне редко.
Специалисты отметили, что причинами, по которым наш организм может ощущать недостаток витаминов является их нехватка в рационе, ухудшение восприятия их организмом из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.
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