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Медики назвали признаки нехватки витаминов в организме

Дефицит витаминов в организме может являться причиной снижения работоспособности и иммунитета и нарушения метаболизма

сегодня, 10:34
Автор:

Елизавета Черных

Специалисты из Киевского центра общественного здоровья назвали признаки, по которым можно определить дефицит витаминов в организме. 

Медики назвали признаки нехватки витаминов в организме

Медики назвали признаки нехватки витаминов в организме - фото из открытых источников

На своей странице в Facebok эксперты отметили, что напряженный ритм современной жизни, повышенный уровень стресса и нагрузок на психику, ухудшение экологической ситуации качества питьевой воды,  несбалансированное питание, бесконтрольное использование лекарств увеличивает риск столкнуться с нехваткой витаминов, как у взрослых, так и детей. 

По словам медиков, дефицит витаминов в организме может являться причиной снижения работоспособности и иммунитета, нарушения метаболизма, а также возникновения различных патологических состояний. 

Специалисты утверждают, что существует три стадии нехватки витаминов в организме человека: 

На первой стадии дефицит определяется лабораторными методами, однако уже может спровоцировать нарушение метаболических процессов. На этом этапе наблюдается снижение сопротивления организма к инфекциям и заболеваниям, работоспособности. Также нередки случаи обострения хронических болезней. 

Вторая стадия характеризуется резким снижением витаминных запасов, в результате чего происходит истощение организма. Фиксируется быстрая утомляемость и еще более заметное снижение работоспособности организма. 

Третий этап — полное исчерпание запасов витаминов  в организме, или авитаминоз. Однако медики уверяют, что он встречается крайне редко.

Специалисты отметили, что причинами, по которым наш организм может ощущать недостаток витаминов является их нехватка в рационе, ухудшение восприятия их организмом из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, нужен ли цинк и витамин С при коронавирусе. 


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Источник: https://www.facebook.com/kyivphcenter
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