Магнитные бури накроют Землю в конце сентября: что известно и как уберечься

Конец первого месяца осени принесет несколько магнитных аномалий, по которым метеозависимые жители нашего государства могут почувствовать ухудшение собственного здоровья. Таких ударов магнитных аномалий предполагается несколько, одна из них будет самого высокого уровня, сообщают в Лаборатории Солнца.

Магнитные бури в сентябре (фото из открытых источников)

Первая магнитная стихия накроет нашу планету уже в это воскресенье, 26 сентября. Поэтому многие землян будут жаловаться на плохое здоровье. Мощность аномалии будет составлять 4 балла.

В следующий вторник, 28 сентября наша планета снова будет в плену магнитных стихий. Эта буря будет сильнее, специалисты делают прогноз о ее мощности до 5 баллов.

Важно, что при этом проблемы со здоровьем могут почувствовать даже жители, которые на него не жалуются. Так же магнитные аномалии могут приносить сбои в работе электрических сетей и другой техники.

Специалисты предсказывают симптоматику, которая характерна для таких мощных магнитных аномалий. Это — невыясненные головные боли и мигрени, многие испытывают нарушения в режиме ночного сна, а днем — непонятную сонливость. У пациентов, которые имеют хронические болезни, может подниматься или понижаться давление, фиксироваться сбои в работе сердца. Также характерны для многих различные проявления, как повышенная эмоциональность, агрессия или апатия. Даже молодые люди испытывают необъяснимую усталость, невозможность сконцентрироваться, что мешает во время офисной работы.

В дни, которые замечены в календарике лаконичной надписью: магнитные бури, нужно защитить свой организм и настроение от непредсказуемых последствий этих аномалий. Для этого, уменьшить свое умственное напряжение или физический труд. Также следует не выяснять какие-то мелочные отношения, не вступать в споры, не провоцировать стрессы. Лучше предусмотреть длительные прогулки на свежем воздухе, а в офисе или доме чаще открывать окна для проветривания. Так планировать свой день и свою загруженность, чтобы хорошо высыпаться, не менее 7 часов в сутки. Ведь полноценный сон — хороший залог продуктивной работы и хорошего настроения, несмотря на сентябрьские магнитные аномалии.

А еще употреблять здоровую пищу без жирного и жареного. Пить вкусные компоты, ароматные чаи из лекарственных трав. Хороший заряд бодрости — контрастный душ, любимые физические упражнения, вечером можно побаловать себя ванной с эфирными маслами.

Напомним, что "Комментарии" информировало о том, что магнитни бури в сентябре, когда ожидать и как уберечься .

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