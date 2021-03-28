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Лучше игнорируйте: назван худший совет по здоровью

Этот совет дала известная голливудская актриса

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Здоровье — это первая и важнейшая потребность человека, поэтому для поддержания своего организма в тонусе мы прислушиваемся к различным советам. И если раньше их давали нам мамы, бабушки, врачи, то сейчас уже своими лайфхаками делаться блогеры и знаменитости. Но не вся информация, которую вы получаете, может быть полезна для здоровья. 

Лучше игнорируйте: назван худший совет по здоровью

Эксперты назвали худший совет по здоровью (фото из открытых источников)

Несколько лет назад голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая основала лайфстайл-компанию Goop, заявила, что выглядеть красивой и молодой ей помогает терапия пчелиным укусом. Знаменитость объяснила, что позволяет пчелам кусать себя, чтобы избавиться от воспалений и рубцов. Она признает, что это очень больно, но результат того стоит. 

Однако американский врач Клей Джексон не согласен с мнением актрисы. Он заявил, что нет никаких официальных доказательств того, что пчелиные укусы или яд этих насекомых могут принести пользу организму. Перед проведением такой терапии обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

"У многих людей аллергия на пчелиный яд. Также были зарегистрированы побочные эффекты, такие как геморрагические инсульты", — пояснил Джексон. — Некоторые люди ошибочно полагают, что, если что-то является натуральным, оно не имеет побочных эффектов. Но это не так".

Напомним, что эксперты назвали главный признак хорошего здоровья в любом возрасте. Оказалось, что это состояние зубов и десен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Google объявил о запуске нового исследовательского приложения для телефонов Android, которое позволит любому, у кого есть устройство, участвовать в медицинских исследованиях.


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Источник: https://womanel.com/zdorove/2021/03/11/hudshij-sovet-po-zdorovju-kotoryj-vy-dolzhny-ignorirovat/
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