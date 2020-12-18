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Главный признак хорошего здоровья в любом возрасте

Международная группа ученых поделилась результатами масштабного исследования

сегодня, 19:48
Автор:

Любовь Блажко

Оказывается, что состояние зубов и десен может многое рассказать о здоровье человека. Американские специалисты заявили, что чем чаще человек обращается к стоматологу, тем большая вероятность того, что у него не все в порядке со здоровьем. 

Главный признак хорошего здоровья в любом возрасте

Главный признак хорошего здоровья в любом возрасте. Фото: unsplash

Если появляются такие проблемы, как сколы, кариес и воспалительные процессы, то даже обычная чистка зубов может вызвать неприятные ощущения. 

Периодонтит (острое либо хроническое воспаление периодонта, т. е. тканей, примыкающих к корню зуба) повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Согласно статистике, у пожилых людей распространенность кариеса в два раза выше, чем у молодежи. 

Международная группа экспертов провела масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что среди "сердечников" только у 7% были все зубы, а более четверти не имели своих зубов. Повышался риск развития сердечно-сосудистых болезней даже у тех, у кого не было только одного зуба. 

Квалифицированный врач Александр Мясников заявляет, что пародонтит может стать причиной появления рака. Пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития онкологии любого вида примерно на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается в три раза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, еще один продукт, который увеличивает продолжительность нашей жизни. Эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни. 

В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму.



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Источник: https://www.7mednews.ru/health/20819-glavnyy-priznak-horoshego-zdorovya-v-lyubom-vozraste.html
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