Оказывается, что состояние зубов и десен может многое рассказать о здоровье человека. Американские специалисты заявили, что чем чаще человек обращается к стоматологу, тем большая вероятность того, что у него не все в порядке со здоровьем.

Главный признак хорошего здоровья в любом возрасте. Фото: unsplash

Если появляются такие проблемы, как сколы, кариес и воспалительные процессы, то даже обычная чистка зубов может вызвать неприятные ощущения.

Периодонтит (острое либо хроническое воспаление периодонта, т. е. тканей, примыкающих к корню зуба) повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Согласно статистике, у пожилых людей распространенность кариеса в два раза выше, чем у молодежи.

Международная группа экспертов провела масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что среди "сердечников" только у 7% были все зубы, а более четверти не имели своих зубов. Повышался риск развития сердечно-сосудистых болезней даже у тех, у кого не было только одного зуба.

Квалифицированный врач Александр Мясников заявляет, что пародонтит может стать причиной появления рака. Пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития онкологии любого вида примерно на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается в три раза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, еще один продукт, который увеличивает продолжительность нашей жизни. Эксперты ранее уже перечисляли продукты, которые увеличивают продолжительность нашей жизни, и теперь в этом списке появился еще один продукт. Так, они заявили, что рыба-меч – это эффективный продукт для долгой жизни.

В ней есть большое количество полезных веществ, которые поддерживают здоровье органов человека. Также эта рыба является источником селена – микроэлемента, который необходим нашему организму.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!