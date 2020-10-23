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Главная Новости Здоровье наше тело Лучшая мотивация: насколько здоровые привычки продлевают жизнь
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Лучшая мотивация: насколько здоровые привычки продлевают жизнь

Полезные привычки для долголетия и здоровой жизни

сегодня, 16:14
Автор:

Любовь Блажко

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения решили выяснить, насколько здоровые и полезные привычки продлевают нашу жизнь. Для этого они изучили подробные данные более 100 тысяч людей, передает издание lux.

Лучшая мотивация: насколько здоровые привычки продлевают жизнь

Насколько здоровые привычки продлевают жизнь. Фото: unsplash

После детального анализа они пришли к выводу, что женщины, которые находят время для регулярных физических нагрузок и правильно питаются, наслаждаются полноценной жизнью до 84 лет. У мужчин же этот срок оказался немного меньше – 81. 

Специалисты рассказывают, что если мужчина будет соблюдать полезные привычки, то есть большая вероятность того, что его жизнь продлится как минимум на 7,5 лет. А женщины благодаря здоровому образу жизни могут прожить на 10 лет дольше без хронических заболеваний. 

Когда эксперты говорят о здоровых привычках, то под этим они подразумевают: 

отказ от курения

нормальный индекс массы тела

ограничение алкоголя

здоровое питание

физическая активность (хотя бы 30 минут в день).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как поддерживать здоровый образ жизни. Придерживаться здорового образа жизни не так уж и сложно, если не лениться и сформировать для себя четкий план действий. Диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram рассказала о правилах, которые помогут улучшить здоровье. Она отметила, что важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься физическими нагрузками. 


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