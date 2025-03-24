Ломка и стресс необязательны: как бросить курить, не ожидая удорожания сигарет

В Украине ожидается повышение цен на сигареты из-за увеличения акцизов на табачные изделия. Как избавиться от курения, не дожидаясь подорожания?

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Найдите мощную мотивацию

Первый шаг к отказу от курения – это четко осознать, почему вы хотите избавиться от этой привычки. Это может быть желание улучшить здоровье, сэкономить деньги или стать примером для близких. Запишите свои мотивы и перечитывайте их в моменты соблазна.

Постепенно или сразу?

Есть два основных способа отказа от курения: резкое прекращение или постепенное уменьшение количества сигарет. Выберите тот способ, который вам удобнее. Некоторые люди добиваются лучших результатов, бросая курить сразу, а другие предпочитают снижать количество сигарет постепенно.

Замена привычки

Вместо сигареты выберите другие варианты: выпейте стакан воды, пожёвывайте резинку, съешьте орехи или займитесь дыхательными упражнениями. Важно найти замену курению, чтобы не ощущать пустоты.

Никотиновые заменители

Если вас пугает вероятность ломки, попробуйте никотиновые заменители, такие как пластыри или жвачки, а также электронные сигареты с постепенным уменьшением уровня никотина.

Поддержка близких

Расскажите друзьям и семье о своем решении. Поддержка близких поможет вам оставаться на верном пути.

Физическая активность и новые привычки

Займитесь спортом, больше гуляйте, начните новое хобби – это поможет снизить стресс и отвлечь от желания курить.

Избегайте триггеров

Первые недели без курения могут быть сложными, поэтому старайтесь избегать ситуаций, побуждающих к курению: например, перерывы с курильщиками, кофе или алкоголь.

Награждайте себя

Отмечайте свои достижения! Деньги, сэкономленные на сигаретах, можно потратить на что-нибудь приятное: новую вещь, путешествие или отдых.

Как изменятся цены на сигареты?

По новому закону цены на сигареты в Украине вырастут. Акциз на сигареты с фильтром и без фильтра увеличится на 23,4%, достигнув 58 евро за 1000 штук. Минимальная ставка налога также увеличится на 23,9% до 78 евро за 1000 штук.

Портал "Комментарии" уже писал, что курение во время беременности наносит вред женщине и ребенку. О влиянии курения в особый период написано много статей и сняты десятки медицинских передач. Большинство будущих мам понимают, что подвергают ребенка и себя опасностью.