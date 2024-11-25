Лицо миллионера набухло после пересадки жира: он так ищет путь к вечной жизни

47-летний миллионер Брайан Джонсон продолжает свои поиски путей замедления старения. Его амбициозный проект Project Blueprint направлен на продление человеческой жизни и омоложение организма. После переливания крови сына и других экспериментов миллиардер решил увеличить объем лица с помощью инъекций жира, но получил совсем не тот результат, на который рассчитывал.

Брайан Джонсон после того к эксперименту с пересадкой жира. Фото: instagram

Брайан Джонсон активно экспериментирует с генетическими технологиями, строгой диетой и другими методами биохакинга, на этот раз он решил бороться со снижением объема жира на лице. Его команда обнаружила, что жир на лице "очень важен для того, как люди воспринимают молодость".

Джонсон не поддержал идею введения наполнителей, а для восстановления объема лица избрал инъекции жира. Введенный жир должен стимулировать естественный рост тканей. Собственного жира для процедуры в теле миллионера было мало, потому Джонсон решил использовать донора.

"Сразу после инъекций мое лицо начало раздуваться. А потом становилось все хуже и хуже и хуже. Я даже не мог видеть. Это была сильная аллергическая реакция", — рассказал Брайан Джонсон в Instagram.

Через неделю отек спал, и состояние лица нормализовалось. Несмотря на неудачу, Брайан Джонсон настроен продолжать поиски эффективных методов омоложения.

"Создание продукта — это одно; быть продуктом — это совсем другое дело", — пояснил миллиардер.

Project Blueprint – это амбициозный проект американского миллиардера Брайана Джонсона, направленный на достижение бессмертия или, по крайней мере, значительного продления жизни. Идея состоит в том, чтобы с помощью современных технологий, экспериментальных процедур и тщательного мониторинга здоровья "перепрограммировать" организм и замедлить процессы старения.

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