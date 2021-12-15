Лайфхак для похудения: всего одно упражнение поможет похудеть на 15 кг за один месяц

Сбросить лишний вес всего за один месяц – это не фантастика, а реальность. Секрет успеха кроется в двух вещах – сбалансированном питании и правильных физических упражнениях. Но главное в этом всем – одно физическое упражнение, которое нужно обязательно выполнять. Как передает портал "Комментарии", что это за упражнение, которое помогло известному видеоблогеру сбросить 15 кг за 30 дней, рассказали в издании "Men`s Health".

Упражнения. Фото из открытых источников

Герой видео, который рассказывал, что весил 100 кг и был недоволен своей фигурой рассказал, что преобразился буквально за один месяц. До этого пытался заниматься спортом, делал целый спектр физических упражнений, но реальный результат, который стал заметен всем появился после того, как включил в физические нагрузки упражнение, которое называет "Альпинист". Самое интересное, что на ее выполнение в день парень тратил всего 3 минуты.

Внешность преобразилась просто кардинально. От "пивного живота" не осталось и следа, а все остальные мышцы пришли в тонус.

Упражнение "Альпинист" состоит в том, что нужно встать в планку, упереться ногами и руками в поверхность, а затем пробовать по очереди поднимать к груди ноги. Это упражнение не только преобразит верхнюю часть фигуры, но также усилит мышцы ног. Блогер советует, перед тем как делать данное упражнение – хорошенько размяться, чтобы не повредить мышцы таза.

Начинающим можно начать делать более упрощенную форму упражнения. Все делаем также, но использует кресло или диван для поддержки.

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