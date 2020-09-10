kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10403.95

ETH/USD

371.28

LTC/USD

48.93

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело 70 лет не ходил к врачу: британец рассказал, в чем секрет крепкого здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

70 лет не ходил к врачу: британец рассказал, в чем секрет крепкого здоровья

Пенсионер каждый день выполняет два простых правила

сегодня, 18:16
Автор:

Любовь Блажко

Мужчина по имени Бернард Лауэс не был на приеме у врача уже больше 70 лет. Хотя его возраст довольно солидный – 87 лет. Такое отменное здоровье ему помогает поддерживать соблюдение всего двух правил, передает издание golos.

70 лет не ходил к врачу: британец рассказал, в чем секрет крепкого здоровья

70 лет не ходил к врачу: британец рассказал, в чем секрет крепкого здоровья. Фото: unsplash.

Житель Великобритании последний раз посещал врача в возрасте 18 лет, когда проходил проверку на пригодность для военной службы. Секрет своего успеха Бернард описывает несколькими простыми установками: каждый день кушать горячий обед и хорошенько прогуляться по лестнице. Он добавляет, что отлично подойдет "простая английская пища" - говядина или курица. 

А вот прогулки по лестнице стали неотъемлемой частью жизни пенсионера. Уже на протяжении 44-х лет он много гуляет пешком и прекрасно обходится без машины. Лауэс поделился, что активный образ жизни и постоянное общение, делают жизнь полной и настоящей. 


Когда люди узнают историю этого британца, то они с трудом верят в то, что человек почти всю свою жизнь может обходиться без медицинской помощи. Но мужчина рассказывает, что такие несложные хитрости под силу абсолютно каждому. Если еще отказаться от таких вредных привычек, как алкоголь и курение, то здоровая и долгая жизнь вам обеспечена, уверен Бернард.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!