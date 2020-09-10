Мужчина по имени Бернард Лауэс не был на приеме у врача уже больше 70 лет. Хотя его возраст довольно солидный – 87 лет. Такое отменное здоровье ему помогает поддерживать соблюдение всего двух правил, передает издание golos.

70 лет не ходил к врачу: британец рассказал, в чем секрет крепкого здоровья. Фото: unsplash.

Житель Великобритании последний раз посещал врача в возрасте 18 лет, когда проходил проверку на пригодность для военной службы. Секрет своего успеха Бернард описывает несколькими простыми установками: каждый день кушать горячий обед и хорошенько прогуляться по лестнице. Он добавляет, что отлично подойдет "простая английская пища" - говядина или курица.

А вот прогулки по лестнице стали неотъемлемой частью жизни пенсионера. Уже на протяжении 44-х лет он много гуляет пешком и прекрасно обходится без машины. Лауэс поделился, что активный образ жизни и постоянное общение, делают жизнь полной и настоящей.





Когда люди узнают историю этого британца, то они с трудом верят в то, что человек почти всю свою жизнь может обходиться без медицинской помощи. Но мужчина рассказывает, что такие несложные хитрости под силу абсолютно каждому. Если еще отказаться от таких вредных привычек, как алкоголь и курение, то здоровая и долгая жизнь вам обеспечена, уверен Бернард.





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