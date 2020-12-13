6 вирусов, которыми можно заразиться через поцелуй

Поцелуй, неважно от кого, незнакомца или постоянного партнера, может содержать до миллиарда бактерий 278 видов. Согласно исследованию ученых, которое напечатано в издании "The American Journal of Medicine", часть микроорганизмов, которые передаются человеку через поцелуй, вызывают развитие тяжелых инфекционных заболеваний. Какие это заболевание и как от них уберечься, читайте дальше.

Чем можно заразиться через поцелуй. Фото: hsmedia

1. Герпес

Если вы видите, что у человека на губах есть странные пузырьки или язвочки, стоит на некоторое время воздержаться от поцелуев с ним. Вирус герпеса моментально передается. Пузырьки легко вылечить. Для этого в аптеке есть много кремов, мазей и лекарств. Но несмотря на излечение, вирус останется в организме навсегда и периодически будет проявляться.

2. Вирусный менингит

Это болезнь, при которой наблюдается головная боль, усталость, повышение температуры, тошнота, боль в шее, озноб, спутанность сознания. Этот вирус очень опасен. Он поражает оболочки головного мозга.

3. Цитомегаловирус

Цитомегаловирус — это одна из разновидностей герпесвирусов. При первом контакте с этим вирусом в большинстве случаев отсутствует какая-либо симптоматика. В редких случаях возможны слабость, боли в горле, повышение температуры, увеличение лимфоузлов. Наибольшую опасность цитомегаловирус представляет для женщин, которые впервые заразились во время беременности, ведь болезнь может повлиять на развитие ребенка.

4. Паротит

В народе эту болезнь окрестили свинкой. После заражения у человека отекают околоушные слюнные железы. Для профилактики паротита применяют специальную вакцину.

5. Грипп и коронавирус

Эти тяжелые болезни могут передаваться через поцелуй. После заражения наблюдаться ухудшение самочувствия, кашель, озноб, повышение температуры тела. Возможна временная потеря обоняния.

6. Полиомиелит

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести к параличей и парезов. При выздоровлении после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается. Чтобы не подхватить эту болезнь, стоит сделать специальную прививку.

Поэтому, перед поцелуями рекомендуется узнать о состоянии здоровья вашего партнера, чтобы уберечься от неприятностей.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать о лучших продуктах для здорового завтрака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!