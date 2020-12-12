7 важных признаков рака ротовой полости

Медики назвали симптомы, на которые нужно обратить особое внимание. Медики просят внимательно отнестись к названным симптомам, так как начало заболевания очень легко пропустить. Рак полости рта может затронуть губы, язык, десна и щеки.

ФОТО: Из открытых источников

По данным Национальной службы охраны здоровья, рак полости рта на шестом месте среди онкозаболеваний по распространенности в мире, поэтому стоит обратить внимание на такие симптомы:



— затрудненное глотание;

— расшатанность зубов;

— кровоточивость десен;

— онемение губ или языка;

— уплотнение во рту или в области шеи;

— хриплость голоса;

— язвочка во рту. По данным медиков, ранка, которая не проходит более недели, — повод для экстренного обращения к врачу, поскольку именно этот признак очень легко пропустить.

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