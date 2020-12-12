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7 важных признаков рака ротовой полости

Медики просят внимательно отнестись к названным симптомам, так как начало заболевания очень легко пропустить.

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий

Медики назвали симптомы, на которые нужно обратить особое внимание. Медики просят внимательно отнестись к названным симптомам, так как начало заболевания очень легко пропустить. Рак полости рта может затронуть губы, язык, десна и щеки.

7 важных признаков рака ротовой полости

ФОТО: Из открытых источников

По данным Национальной службы охраны здоровья, рак полости рта на шестом месте среди онкозаболеваний по распространенности в мире, поэтому стоит обратить внимание на такие симптомы:

— затрудненное глотание;

— расшатанность зубов;

— кровоточивость десен;

— онемение губ или языка;

— уплотнение во рту или в области шеи;

— хриплость голоса;

— язвочка во рту. По данным медиков, ранка, которая не проходит более недели, — повод для экстренного обращения к врачу, поскольку именно этот признак очень легко пропустить.

Напомним, "Комментарии" писали, что определенные продукты для завтрака могут наполнить вас энергией, а также улучшить общее состояние здоровья. Американские диетологи отмечают, что правильное питание по утрам может помочь вам прожить более долгую жизнь, предотвратив определенные заболевания и укрепив иммунную систему. Если вам нужен продукт, способствующий долголетию, для утренней миски овсянки или йогурта, не ищите ничего, кроме семян чиа, которые обеспечивают впечатляющие 11 граммов клетчатки на 28 граммовую порцию. Небольшое исследование американских ученых 2010 года показало, что у людей с диабетом, которые регулярно ели семена чиа, улучшился уровень сахара в крови и артериального давления.



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Источник: https://www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/early-stage-oral-cavity
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