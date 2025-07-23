5 советов от людей, которым удалось серьезно похудеть

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Slava Kot
Похудение – это больше, чем просто диета и физические упражнения. Это внутренний процесс, включающий принятие решений, изменение мышления и формирование новых привычек. Иногда лучшая поддержка не советы экспертов, а опыт тех, кто уже проделал этот путь. Люди, которым удалось сбросить десятки килограммов, делятся честными и практичными советами, которые могут помочь потерять лишний вес.
Советы для похудения. Фото из открытых источников
Мэгги Сазерленд похудела на 35 кг и считает, что главное не ждать идеального момента. Она обустроила спортзал в собственном гараже, чтобы совмещать тренировки с заботой о детях, и принялась заниматься, не откладывая на потом.
Амма Окракру избавилась от 33 кг лишнего веса и утверждает, что внутренняя готовность стала ее основным ключом к успеху. Даже если вы испытываете сомнения, это может быть знаком, что вы уже на пороге перемен.
Осознанное решение помогает избежать "эффекта бумеранга", когда мотивация похудеть угасает уже через несколько дней.
Меган Фернандес, потерявшая более 26 кг веса, советует не давить на себя глобальными целями, а работать день за днем.
Дженни Кратчер сумела похудеть на 27 кг и убеждена, что успех не в жестких ограничениях, а в разумном подходе к еде и активности.
Такой подход позволяет сохранить результаты в долгосрочной перспективе, не срываясь на переедание.
Фитнес-тренер Лариса Николь, лишившаяся 59 кг лишнего веса, обращает внимание на важность мышц в процессе похудения.
По ее словам, сосредоточиться следует не на уменьшении калорий, а на силовых тренировках, правильном питании и сне. Это дает более стабильные результаты и защищает от "эффекта йо-йо", то есть к возвращению лишних килограммов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о мужчине, который похудел на 68 без спортзала. Он рассказал о трех вещах, которые изменили все.
Также "Комментарии" писали о враче, которая похудела на 45 кг и объяснила, что действительно помогает избавиться от лишнего веса.