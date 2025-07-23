5 советов от людей, которым удалось серьезно похудеть

Похудение – это больше, чем просто диета и физические упражнения. Это внутренний процесс, включающий принятие решений, изменение мышления и формирование новых привычек. Иногда лучшая поддержка не советы экспертов, а опыт тех, кто уже проделал этот путь. Люди, которым удалось сбросить десятки килограммов, делятся честными и практичными советами, которые могут помочь потерять лишний вес.

Советы для похудения. Фото из открытых источников

1. Просто начните

Мэгги Сазерленд похудела на 35 кг и считает, что главное не ждать идеального момента. Она обустроила спортзал в собственном гараже, чтобы совмещать тренировки с заботой о детях, и принялась заниматься, не откладывая на потом.

"Я сотрудничала с тренером через сообщения и обустроила спортзал в своем гараже, чтобы иметь возможность заниматься спортом, не отводя детей в дошкольное учреждение. Мой главный совет — просто начните и перестаньте откладывать это на потом", — советует Сазерленд.

2. Примите осознанное решение

Амма Окракру избавилась от 33 кг лишнего веса и утверждает, что внутренняя готовность стала ее основным ключом к успеху. Даже если вы испытываете сомнения, это может быть знаком, что вы уже на пороге перемен.

"Нет ничего плохого в том, чтобы нервничать. Сделайте этот шаг. День, когда вы начнете, — это день, когда ваша жизнь изменится навсегда", — сказала Окракру.

Осознанное решение помогает избежать "эффекта бумеранга", когда мотивация похудеть угасает уже через несколько дней.

3. Сфокусируйтесь на каждом дне, а не на большой цели

Меган Фернандес, потерявшая более 26 кг веса, советует не давить на себя глобальными целями, а работать день за днем.

"Сосредоточение на приеме пищи и физических упражнениях в течение дня облегчило мне выполнение их в тот день, на следующий день и после этого, и процесс стал менее требовательным", — говорит Фернандес.

4. Ищите баланс, а не запреты

Дженни Кратчер сумела похудеть на 27 кг и убеждена, что успех не в жестких ограничениях, а в разумном подходе к еде и активности.

"Имейте терпение. Это не соревнование, и нет конечной цели. Речь идет о том, чтобы навсегда изменить свой образ мышления", – отмечает Кратчер.

Такой подход позволяет сохранить результаты в долгосрочной перспективе, не срываясь на переедание.

5. Сосредоточьтесь на наращивании мышц

Фитнес-тренер Лариса Николь, лишившаяся 59 кг лишнего веса, обращает внимание на важность мышц в процессе похудения.

"Раньше я зацикливалась на уменьшении веса, но только когда начала работать над мышцами, увидела реальные изменения. Это изменяет метаболизм", — советует Николь.

По ее словам, сосредоточиться следует не на уменьшении калорий, а на силовых тренировках, правильном питании и сне. Это дает более стабильные результаты и защищает от "эффекта йо-йо", то есть к возвращению лишних килограммов.

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