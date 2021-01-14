5 продуктов, которые помогут уберечься от судорог

Судороги всегда возникают неожиданно. Мышечные спазмы чаще всего "поражают" ноги, но могут коснуться и рук или спины. Как правило, они исчезают за несколько секунд, но их возникновение можно попытаться предотвратить. Для этого следует добавить в свой рацион несколько простых продуктов.

Несколько продуктов могут уберечь человека от судорог. Фото из открытых источников

Бананы

Эти фрукты богаты калием, магнием и кальцием. Все эти минералы помогают облегчить мышечные спазмы. Кстати, бананы можно употреблять сразу после спортивной тренировки.

Батат (сладкий картофель)

В батате содержатся те же питательные вещества, что и в банане, только один нюанс — их почти в шесть раз больше. К тому же, этот овощ богат на воду, что поможет предотвратить внезапное обезвоживание.

Арбуз или дыня

Большое количество витаминов и воды — эти ягоды невероятно влияют на работу наших мышц. В дополнение к магнию и кальцию, они еще и содержат немало натрия.

Зелень

В холодный период употребление зелени еще и обеспечит вас дополнительным источником витаминов, которых так не хватает зимой. И мышцы тоже в конце концов вам скажут спасибо. Выбрать для еды можно что угодно: салат, брокколи, капусту, шпинат и тому подобное.

Бобовые

Фасоль и чечевица — настоящий кладезь клетчатки. Эта полезное вещество не только облегчает спазмы, но и регулирует уровень сахара в крови и помогает "разобраться" с плохим холестерином. Бобовые можно употреблять на ужин или как перекус после тренировки.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему холодные ноги считают признаком повышенного холестерина. Также на портале можно узнать, насколько опасны судороги, захватывающие нас во сне.

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