kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

39483.93

ETH/USD

1218.45

LTC/USD

153.71

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело 5 продуктов, которые помогут уберечься от судорог
commentss НОВОСТИ Все новости

5 продуктов, которые помогут уберечься от судорог

Пополнение своего рациона правильными продуктами поможет держать мышцы в тонусе

сегодня, 20:47
Автор:

Вечканова Елена

Судороги всегда возникают неожиданно. Мышечные спазмы чаще всего "поражают" ноги, но могут коснуться и рук или спины. Как правило, они исчезают за несколько секунд, но их возникновение можно попытаться предотвратить. Для этого следует добавить в свой рацион несколько простых продуктов.

5 продуктов, которые помогут уберечься от судорог

Несколько продуктов могут уберечь человека от судорог. Фото из открытых источников

Бананы

Эти фрукты богаты калием, магнием и кальцием. Все эти минералы помогают облегчить мышечные спазмы. Кстати, бананы можно употреблять сразу после спортивной тренировки.

Батат (сладкий картофель)

В батате содержатся те же питательные вещества, что и в банане, только один нюанс — их почти в шесть раз больше. К тому же, этот овощ богат на воду, что поможет предотвратить внезапное обезвоживание.

Арбуз или дыня

Большое количество витаминов и воды — эти ягоды невероятно влияют на работу наших мышц. В дополнение к магнию и кальцию, они еще и содержат немало натрия.

Зелень

В холодный период употребление зелени еще и обеспечит вас дополнительным источником витаминов, которых так не хватает зимой. И мышцы тоже в конце концов вам скажут спасибо. Выбрать для еды можно что угодно: салат, брокколи, капусту, шпинат и тому подобное.

Бобовые

Фасоль и чечевица — настоящий кладезь клетчатки. Эта полезное вещество не только облегчает спазмы, но и регулирует уровень сахара в крови и помогает "разобраться" с плохим холестерином. Бобовые можно употреблять на ужин или как перекус после тренировки.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему холодные ноги считают признаком повышенного холестерина. Также на портале можно узнать, насколько опасны судороги, захватывающие нас во сне.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/5-foods-that-can-help-get-rid-of-muscle-cramps-naturally-745984/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ