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Врач рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне

Судороги во время засыпания - знакомое явление многим

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на короткие судороги, которые беспокоят их в процессе засыпания. Невролог-сомнолог Елена Царева радио Sputnik рассказала, стоит ли опасаться этого явления и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

Специалист отметила, что непроизвольное сокращение мышц происходит ночью из-за того, что человек полностью расслабляется. А точнее, происходит сброс накопившегося за весь день напряжения. В медицине это явление называют миоклония и она не опасна для здоровья, поэтому лечить ее не стоит.  Одна-две судороги за ночь никак не влияют на продолжительность жизни. 

Врач рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне

Depositphotos / piotr_marcinski

Такое состояние часто путают с синдромом беспокойных ног (расстройство, которое характеризуется движениями ног во время сна или отдыха, - прим. авт.). Спровоцировать его может неправильный рацион питания. 

Сомнолог подчеркнула, что если судороги беспокоят регулярно, стоит обратиться за консультацией к врачу, потому что этот симптом может указывать на развитие неврологического заболевания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему возникают судороги при занятии спортом.


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