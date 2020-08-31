Врач рассказала, стоит ли опасаться судорог во сне

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Светлана Шкурупий
Многие люди жалуются на короткие судороги, которые беспокоят их в процессе засыпания. Невролог-сомнолог Елена Царева радио Sputnik рассказала, стоит ли опасаться этого явления и в каких случаях стоит обратиться к врачу.
Специалист отметила, что непроизвольное сокращение мышц происходит ночью из-за того, что человек полностью расслабляется. А точнее, происходит сброс накопившегося за весь день напряжения. В медицине это явление называют миоклония и она не опасна для здоровья, поэтому лечить ее не стоит. Одна-две судороги за ночь никак не влияют на продолжительность жизни.
Depositphotos / piotr_marcinski
Такое состояние часто путают с синдромом беспокойных ног (расстройство, которое характеризуется движениями ног во время сна или отдыха, - прим. авт.). Спровоцировать его может неправильный рацион питания.
Сомнолог подчеркнула, что если судороги беспокоят регулярно, стоит обратиться за консультацией к врачу, потому что этот симптом может указывать на развитие неврологического заболевания.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему возникают судороги при занятии спортом.
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