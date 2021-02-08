7 причин для срочного вызова доктора

Во время первых месяцев после родов может возникать много вопросов, особенно когда речь заходит о здоровье вашего ребенка.

Вызов врача. Фото: puls.ua

Высокая температура у маленького ребенка

Если вашему малышу меньше 2 месяцев, а его ректальная температура 37,7 С и выше, ребенок может чувствовать себя намного хуже, чем кажется.

"У младенцев обычно не проявляется много симптомов, но при этом у них может быстро развиться серьезная бактериальная инфекция, поскольку их иммунная система еще незрелая" — говорит Сью Хаббард, доктор медицины и педиатр в Далласе.

Постоянный кашель

Когда ваш ребенок начинает кашлять так сильно, что у него случается одышка, или малыш просто не может остановиться, захлебываясь кашлем – у него может быть приступ астмы, что требует немедленного медицинского внимания со стороны врача.

"Вирусная болезнь может вызвать астматические симптомы у ребенка в любом возрасте, даже у новорожденного", — говорит Мэри Эллен Ренна, педиатр в Нью-Йорке.

Сыпь в виде плоских красных точек наряду с лихорадкой

Если у малыша развивается сыпь, которая выглядит как крошечные красные плоские точки, и у него также есть высокая температура – это может свидетельствовать о серьезной бактериальной инфекции, такой как менингит. Эти точки, называемые петехии, остаются красными при нажатии на них пальцем (другие высыпания, как правило, становятся бледными на мгновение, когда вы нажимаете на них, а затем цвет возвращается).

Сильная рвота

Если ваш ребенок неоднократно рвет — даже тогда, когда в желудке уже ничего не осталось – это может быть симптомом пищевого отравления. Немедленно вызовите врача, если ваш ребенок рвет кровью, или если рвота имеет зеленовато-желтый цвет.

Хромота наряду с лихорадкой или невозможность шевелить конечностью

Если ваш ребенок не может стоять на одной ноге, у него внезапно повышается температура тела — это может сигнализировать о наличии серьезной инфекции внутри колена или тазобедренного сустава. Если ваш ребенок не может шевелить запястьем, ногой или плечом, возможно, это перелом.

Удар головой

Если ваш ребенок при падении ударился головой и потерял сознание — звоните в "Скорую помощь" немедленно! Если малыш рвет несколько раз, кажется сонным или дезориентированным, из носа или уха течет любая прозрачная жидкость – звонить врачу необходимо сразу же.

Изменения кала

Если кал вашего ребенка выглядит как виноградное желе, у ребенка может быть серьезное состояние, которое называется инвагинация кишечника. Кровавая диарея может указывать на пищевое отравление или бактериальный гастроэнтерит.

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