Вопрос диетологу: действительно ли клетчатка так важна для детей

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Седлецкая Татьяна
В прошлом диета, богатая клетчаткой, прописывалась
исключительно для детей, которые страдают проблемами нарушения пищеварения. Сегодня
исследования показывают, что клетчатка оказывает намного большее влияние на
организм, чем считали раньше.
Овощи и фрукты. Фото: sportpriority.com
Пища с высоким содержанием клетчатки обеспечивает защиту
от таких заболеваний, как высокое кровяное давление и диабет 2 типа. Волоконно-заполненные
продукты также способствуют росту здоровых бактерий в кишечнике и обеспечивают более
легкое управление весом.
Многие продукты содержат смесь двух видов клетчатки —
растворимые и нерастворимые. Но некоторые из них преимущественно первосортные
источники одного или другого.
Нерастворимые волокна, найденные в хлебных продуктах,
таких как пшеничные отруби, способствуют регулярности, но лишь тогда, когда
клетчатка вступает в реакцию с водой. Поэтому, чтобы потребление нерастворимых
волокон было эффективным, необходимо повысить количество выпиваемой воды, в
противном случае это может привести к запорам.
Растворимые волокна являются соединениями, которые
содержатся в бобовых культурах, таких как фасоль и горох, семечки льна, цельное
зерно — овес, рожь и ячмень, и фруктах и овощах, например в яблоках и
апельсинах.
Растворимые волокна могут помочь регулировать показания
сахара в крови, так как замедляют усвоение углеводов. Результатом потребления
клетчатки также может быть пониженный шанс испытывать чувство "голодной злости"
— когда ребенок голоден и, как следствие этого является раздражительным. И
дети, и взрослые освобождают организм от гормона стресса, когда уровень сахара
в крови находится на низком уровне.
Повышать
потребление клетчатки необходимо постепенно, чтобы помочь организму легче
адаптироваться и избежать лишних газов.
Несколько советов для увеличения количества потребления
продуктов, богатых клетчаткой:
- Выберите целые зерна злаков, содержащие, по меньшей мере,
четыре грамма клетчатки на порцию и хлебобулочные изделия, по меньшей мере, от
двух до четырех граммов на порцию.
- Включите минимум пять порций овощей и фруктов каждый
день.
- Включите в рацион брокколи, морковь, шпинат (или другие
темно-зеленые травы).
- Добавляйте орехи и семечки в салаты. Держите их под
рукой, вместе с сухофруктами, как смесь для здорового перекуса.
- Добавляйте консервированные бобы, фасоль, чечевицу и
нут в салаты, супы и соусы для макаронных изделий.
- Добавляйте отруби (овсяные либо пшеничные) или крошки
зернового хлеба в котлеты, мясной рулет, начинку запеканки, а также используйте
в качестве замены панировочных сухарей во время приготовлении пищи.
Ранее "Комментарии" публиковали простой способ обеспечить ребенку полноценное питание.
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