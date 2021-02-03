Вопрос диетологу: действительно ли клетчатка так важна для детей

В прошлом диета, богатая клетчаткой, прописывалась исключительно для детей, которые страдают проблемами нарушения пищеварения. Сегодня исследования показывают, что клетчатка оказывает намного большее влияние на организм, чем считали раньше.

Овощи и фрукты. Фото: sportpriority.com

Пища с высоким содержанием клетчатки обеспечивает защиту от таких заболеваний, как высокое кровяное давление и диабет 2 типа. Волоконно-заполненные продукты также способствуют росту здоровых бактерий в кишечнике и обеспечивают более легкое управление весом.

Многие продукты содержат смесь двух видов клетчатки — растворимые и нерастворимые. Но некоторые из них преимущественно первосортные источники одного или другого.

Нерастворимые волокна, найденные в хлебных продуктах, таких как пшеничные отруби, способствуют регулярности, но лишь тогда, когда клетчатка вступает в реакцию с водой. Поэтому, чтобы потребление нерастворимых волокон было эффективным, необходимо повысить количество выпиваемой воды, в противном случае это может привести к запорам.

Растворимые волокна являются соединениями, которые содержатся в бобовых культурах, таких как фасоль и горох, семечки льна, цельное зерно — овес, рожь и ячмень, и фруктах и овощах, например в яблоках и апельсинах.

Растворимые волокна могут помочь регулировать показания сахара в крови, так как замедляют усвоение углеводов. Результатом потребления клетчатки также может быть пониженный шанс испытывать чувство "голодной злости" — когда ребенок голоден и, как следствие этого является раздражительным. И дети, и взрослые освобождают организм от гормона стресса, когда уровень сахара в крови находится на низком уровне.

Повышать потребление клетчатки необходимо постепенно, чтобы помочь организму легче адаптироваться и избежать лишних газов.

Несколько советов для увеличения количества потребления продуктов, богатых клетчаткой:

- Выберите целые зерна злаков, содержащие, по меньшей мере, четыре грамма клетчатки на порцию и хлебобулочные изделия, по меньшей мере, от двух до четырех граммов на порцию.

- Включите минимум пять порций овощей и фруктов каждый день.

- Включите в рацион брокколи, морковь, шпинат (или другие темно-зеленые травы).

- Добавляйте орехи и семечки в салаты. Держите их под рукой, вместе с сухофруктами, как смесь для здорового перекуса.

- Добавляйте консервированные бобы, фасоль, чечевицу и нут в салаты, супы и соусы для макаронных изделий.

- Добавляйте отруби (овсяные либо пшеничные) или крошки зернового хлеба в котлеты, мясной рулет, начинку запеканки, а также используйте в качестве замены панировочных сухарей во время приготовлении пищи.

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