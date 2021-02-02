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Простой способ обеспечить ребенку полноценное питание

Некоторые руководящие принципы, которые следует учитывать при планировании и подготовке пищи для семьи

сегодня, 14:28
Автор:

Седлецкая Татьяна

Ваш ребенок должен потреблять разнообразные продукты из пяти основных групп продуктов питания, каждая из которых содержит важные питательные вещества, включая витамины и минералы.

Простой способ обеспечить ребенку полноценное питание

Семья за столом. Фото: detki.guru

Клетчатка

Пищевые волокна — это углеводный компонент растительных продуктов, который обычно не усваивается организмом. Содержится в таких продуктах, как фрукты, овощи, хлеб из цельного зерна, крупы, коричневый рис, фасоль, семена и орехи.

У взрослых: потребление необходимого количества клетчатки связано с уменьшением хронических желудочно-кишечных проблем, включая рак толстой кишки, синдром раздраженной толстой кишки и др.

У детей: доказанное преимущество клетчатки заключается в ее способности облегчить запоры, смягчать стул и уменьшать время, необходимое на прохождение пищи через кишечник. 

Белок

Вашему ребенку необходим белок для правильного роста и функционирования его организма, включая создание новых тканей и продуцирование антител, которые помогают бороться с инфекциями. К источникам белка можно отнести богатые белками растения, такие как бобы, фасоль и горох, зерновые, семена и орехи. Другие богатые белками продукты включают мясо, рыбу, молоко, йогурт, сыр и яйца.

Жир

Люди не могут жить без жиров. Они представляют собой концентрированный источник энергии, обеспечивающий организм необходимыми жирными кислотами для различных телесных процессов (метаболизм, свертывание крови и поглощение витамина). Тем не менее высокий уровень потребления жира может вызвать проблемы. Детям после двух лет следует давать продукты с низким содержанием жиров, особенно насыщенных. Ненасыщенные жиры остаются жидкими при комнатной температуре, к ним относятся такие растительные масла, как кукурузное, подсолнечное, соевое и оливковое.  

Соль

Привычка использовать лишнюю соль – приобретенная, поэтому старайтесь использовать как можно меньше соли для приготовления детских блюд – используйте вместе нее травы, специи или лимонный сок.

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Источник: https://www.parents.com/recipes/nutrition/kids/getting-kids-to-eat-healthy-foods/
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