Простой способ обеспечить ребенку полноценное питание

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Седлецкая Татьяна
Ваш ребенок должен потреблять разнообразные продукты из
пяти основных групп продуктов питания, каждая из которых содержит важные
питательные вещества, включая витамины и минералы.
Семья за столом. Фото: detki.guru
Клетчатка
Пищевые волокна — это углеводный компонент растительных
продуктов, который обычно не усваивается организмом. Содержится в таких
продуктах, как фрукты, овощи, хлеб из цельного зерна, крупы, коричневый рис,
фасоль, семена и орехи.
У
взрослых: потребление необходимого количества клетчатки связано с уменьшением
хронических желудочно-кишечных проблем, включая рак толстой кишки, синдром
раздраженной толстой кишки и др.
У
детей: доказанное преимущество клетчатки заключается в ее способности облегчить запоры,
смягчать стул и уменьшать время, необходимое на прохождение пищи через
кишечник.
Белок
Вашему ребенку необходим белок для правильного роста и
функционирования его организма, включая создание новых тканей и продуцирование
антител, которые помогают бороться с инфекциями. К источникам белка можно отнести
богатые белками растения, такие как бобы, фасоль и горох, зерновые, семена и орехи.
Другие богатые белками продукты включают мясо, рыбу, молоко, йогурт, сыр и яйца.
Жир
Люди не могут жить без жиров. Они представляют собой
концентрированный источник энергии, обеспечивающий организм необходимыми
жирными кислотами для различных телесных процессов (метаболизм, свертывание
крови и поглощение витамина). Тем не менее высокий уровень потребления жира может
вызвать проблемы. Детям после двух лет следует давать продукты с низким
содержанием жиров, особенно насыщенных. Ненасыщенные жиры остаются жидкими при
комнатной температуре, к ним относятся такие растительные масла, как кукурузное,
подсолнечное, соевое и оливковое.
Соль
Привычка использовать лишнюю соль – приобретенная,
поэтому старайтесь использовать как можно меньше соли для приготовления детских
блюд – используйте вместе нее травы, специи или лимонный сок.
Ранее "Комментарии" писали, как помочь малышу полюбить еду — советы экспертов.
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