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Красные руки назвали симптомом опасной болезни

К этой болезни предрасположены люди с избыточным весом

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские специалисты рекомендуют обращать внимание на свои руки, ведь они могут сигнализировать о наличии проблем в организме. Например, покрасневшие ладони могут быть одним из симптомов неалкогольного стеатогепатита (НАСГ)

Красные руки назвали симптомом опасной болезни

на какое заболевание указывают красные руки / Фото: iStock

Врачи отмечают, что это заболевание печени, которые характеризуется жировой дистрофией, метаболическими нарушениями и воспалением гепатоцитов — рабочих клеток печени. НАСГ характеризуется стадийным течением, позволяющим выделить такие этапы, как собственно гепатит, выраженный фиброз, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома.

Среди других симптомом этого заболевания выделяют: метеоризм, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, появление желтого оттенка кожи и глаз. При наблюдении у себя подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту и пройти обследования. 

Американские эксперты отмечают, что чаще всего к неалкогольному стеатогепатиту предрасположены люди, страдающие лишним весом, а также пациенты с сахарным диабетом и высоким уровнем жиров в крови. Чтобы минимизировать риск развития у себя этого заболевания необходимо больше двигаться и соблюдать диету.

Напомним, что врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какой утренний симптом может указывать на риск развития сахарного диабета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавнее исследование ученых доказало, что покраснения языка может быть симптомом серьезного заболевания. Оказалось, что гладкий, опухший и покрасневший язык может указывать на то, что в организме не хватает витамина В12.


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Источник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonalcoholic-fatty-liver-disease/symptoms-causes/syc-20354567
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