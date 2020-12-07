Комаровский рассказал, облегчают ли противовоспалительные средства COVID-19

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Любовь Блажко
Известный врач-педиатр поделился, действительно ли противовоспалительные препараты способны повлиять на COVID-19. Так, по его словам, такие лекарства и правда могут облегчить симптомы коронавируса, но на сам ход болезни никак не повлияют.
Евгений Комаровский. Фото: health.24tv.ua
Он добавил, что когда человек принимает противовоспалительные препараты на постоянной основе, то у него гораздо меньше шансов болеть с высокой температурой. Получается, что по ощущениям болезнь переносится легче, но на самой тяжести заболевания это никак не отражается.
Человек, который принимает такие лекарства, точно также может тяжело заболеть.
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