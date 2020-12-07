Комаровский рассказал, облегчают ли противовоспалительные средства COVID-19

Известный врач-педиатр поделился, действительно ли противовоспалительные препараты способны повлиять на COVID-19. Так, по его словам, такие лекарства и правда могут облегчить симптомы коронавируса, но на сам ход болезни никак не повлияют.

Евгений Комаровский. Фото: health.24tv.ua

Он добавил, что когда человек принимает противовоспалительные препараты на постоянной основе, то у него гораздо меньше шансов болеть с высокой температурой. Получается, что по ощущениям болезнь переносится легче, но на самой тяжести заболевания это никак не отражается.

Человек, который принимает такие лекарства, точно также может тяжело заболеть.

"Другими словами: человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов тяжелой формой коронавируса и на госпитализацию, как и человек, который их не принимает", — подытожил специалист.

Напомним, Комаровский рассказал, что страшнее коронавируса. Он поделился, что большинство людей настолько поддались панике и растерянности, что продолжают запасаться ненужными лекарствами и препаратами, которые, по его мнению, могут только навредить человеку. Он подчеркнул, что на данный момент у общества начинают развиваться депрессии и панические атаки, с которыми не так легко справиться в дальнейшем.

"Сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним", — заявил Евгений Комаровский. Ранее издание "Комментарии" сообщало, Комаровский озвучил неожиданный лайфхак в борьбе с коронавирусом.

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