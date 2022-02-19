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Комаровский рассказал о "диком" методе лечения ОРВИ: что с ним не так

Посещение бани не является способом лечения ОРВИ

сегодня, 10:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный в нашей стране детский врач Комаровский критикует популярный народный метод лечения простудных болезней, когда больным рекомендовали, чтобы поскорее встать на ноги, посетить баню с горячим паром. Особенно абсурдны такие методы для детей, которым до достижения определенного возраста, нельзя посещать баню. Об этом медик написал на своей странице в сети.

Комаровский рассказал о "диком" методе лечения ОРВИ: что с ним не так

Врач раскритиковал лечение в бане (фото из открытых источников)

По словам популярного педиатра, поход в баню, чтобы полечиться, не является методом при лечении ОРВИ. Поэтому малышам любого возраста, что заболели, нечего идти в баню.

Евгений Комаровский аргументирует, что у малышей процессы терморегуляции настроены не так, как у взрослых. Поэтому поход в баню с малышами, которым еще и двух лет нет, опасен и нежелателен.

В более взрослом возрасте они должны идти в парную по собственному желанию и быть там такой промежуток времени, который им подходит.

Оставляя свои комментарии под этими рекомендациями, украинцы вспоминают, что в бане действительно лечили больных с простудой. И задаются вопросом, как они выжили, ведь родители их парили в парилках, именно так боролись с простудой, используя баню. Другая корреспондентка вспоминает, что когда заболела бронхитом, ее повели в баню и там она даже сознание потеряла. Теперь советы в интернете, а раньше врачами были бабушки со своими советами. Некоторые эмоционально заметил автору рекомендаций, где он был раньше, когда они были детьми. Тогда деток заставляли париться, а чувствовали себя не очень хорошо.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский рассказал, какие обследования следует пройти после перенесенного COVID-19.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CZBl1PcoFFN/
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