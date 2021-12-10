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Комаровский рассказал, что должно быть в школьных классах, чтобы дети были здоровы

Комаровский подчеркнул, что нужно постоянно помнить о том, чем дышат дети в помещениях

10 декабря 2021, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный украинский врач Евгений Комаровский обнародовал в социальных сетях новый ролик, где дал рекомендации, что нужно для каждого школьного класса, чтобы школьники  продуктивно учились, а не зарабатывали новые болячки. Он отметил, что нужно постоянно помнить о том, чем дышат дети в помещениях, где проводят немало времени и часто проветривать классные аудитории. Об этом известный доктор говорит на своем канале в YouTube.

Комаровский рассказал, что должно быть в школьных классах, чтобы дети были здоровы

Дети должны дышать свежим воздухом в классе (фото из открытых источников)

По словам заслуженного врача Украины, главная трагедия наших классных аудиторий – в том, что 30 человек находятся в замкнутом пространстве, которое еще плохо вентилируется.

Продолжая свой рассказ, Комаровский подверг критике беспокоящую его проблему как специалиста. Это то, что классы систематически не проветриваются, эту процедуру не хотят выполнять учителя, потому что обеспокоены тем, чтобы не простудиться.

По его словам, большая часть из них – это "обычные наши женщины, с нашей грустной ментальностью". Эти учительницы боятся сквозняка, больше страха всех болезней и вирусов.

Врач-педиатр говорит, что в каждом классе должен быть термометр, гидрометр, датчик уровня углекислого газа CO2, который управляет производительностью вентилятора.

Евгений Комаровский советует родителям оборудовать хороший класс. Всем собрать деньги на датчик углекислот. Этот прибор сигнализирует о том, что уровень нормальной вентиляции ухудшился, он сразу же загорается красным. Потому нужно на это реагировать. Остановить проведение урока, детей вывести из помещения и хорошо проветрить класс.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Комаровский рассказал, какой штамм коронавируса больше всего угрожает Украине.



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Источник: https://youtu.be/WhjwHD0fFcs
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