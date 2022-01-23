Комаровский раскритиковал популярное народное средство от кашля: что с ним не так

Известный в нашей стране медик подверг беспощадной критике народное лекарство, с помощью которого сейчас лечат кашель многие люди, которые верят, что это срабатывает. Это – редька с медом. В редьке образуют углубление, кладут мед и затем употребляют образовавшийся сок овоща вместе с медом. Об этом Комаровский пишет в социальных сетях.

Євген Комаровський (фото з відкритих джерел)

По словам известного у нас доктора, кашель появляется при острой респираторной вирусной инфекции, это – 5-7 дней болезни. Кашель за оговоренное время пропадает. Однако, если за этот период вы лечитесь этим овощом с медом, вы склонны к мысли, что именно так вылечились.

Заслуженный врач страны отмечает в сообщении, что можно внушить себе, что кашля можно избавиться, принимая, например, сок моркови и петрушки. И если человек болен и употребляет такое средство, а кашель за прошедшее время пройдет, то человек считает, что вылечился именно с помощью морковного сока. И таких чудо-средств можно придумать многое.

По словам Комаровского, редькой с медом нельзя вылечить современные болезни. Как вот досаждающий вам бронхит или воспаление легких, коронавирусное заболевание или грипп? Врач может рассказать, что нет такого заболевания, где в современных протоколах лечения предусмотрена редька и мед, как эффективное средство.

Медик дает совет не принимать во внимание рекомендации бабушек, советующих этот доисторический метод лечения. Ребёнку, конечно, можно дать этот овощ с медом. Он не принесет облегченность, но малыш станет более спокойным.

Комаровский утверждает, что кашель нужно лечить частым питием и влажностью до 60 процентов. Потому за время, что мама тратит, натирая редьку, лучше помыть в комнате пол, проветрить ее и дать пить малышу компот.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко .

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