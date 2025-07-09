Комариный укус с ужасающими последствиями: в Запорожье из-под века пациента извлекли паразита

В Запорожье медики обнаружили первый в этом году случай опасной паразитарной инфекции под названием дирофиляриоз. После укуса комара под веком пациента вырос паразит, которого удалось удалить только хирургическим путем.

В Запорожье зафиксировали первый случай дирофиляриоза в 2025 году

Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил о поражении дирофиляриозом первого пациента в 2025 году. По сообщению Центра, после укуса инфицированным комаром паразит проник в область переносицы и впоследствии переместился к веку глаза. Там он был обнаружен и изъят с помощью операции.

Дирофиляриоз – паразитарное заболевание человека, возбудителем которого являются гельминты рода Dirofilaria. Инфицирование происходит после укуса комара, переносящего личинок паразита.

Инкубационный период болезни может длиться от одного месяца до нескольких лет. Основными симптомами являются зуд, боль, отек, краснота, повышение температуры тела, общая слабость. Наиболее характерным признаком считается чувство движения паразита под кожей. В 66% случаев дирофилярии поражают голову, в том числе глаза.

В 2023 году в Запорожье зарегистрировали три случая дирофиляриоза, в прошлом году – пять. В 2025 году зафиксирован один случай.

"Дирофиляриоз – излечимый, но необходимо проведение своевременной диагностики. В случае подозрения на дирофиляриоз и ухудшение самочувствия не занимайтесь самолечением, обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", — подчеркнули в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней.

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