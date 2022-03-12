Кардиолог объяснила, что делать, если резко подскочило давление

Артериальное давление может резко подскочить, особенно на фоне постоянного стресса и паники. Но не спешите принимать лекарства, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как можно быстро нормализовать свое состояние.

Что делать, если поднялось давление (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что из-за резкого поднятия давления не стоит паниковать и бояться, что у вас начнется инсульт или инфаркт, потому что этого не случится. Если у человека диагностирована гипертония, то нужно просто принять базовую терапию, назначенную врачом, и лечь спать.

Кардиологи говорят, что опасность представляет длительное повышенное давление, которое фиксируется несколько месяцев или лет. Внезапные скачки в большинстве случаев указывают на психоэмоциональное напряжение.

В первую очередь, нужно успокоиться. А это можно сделать с помощью чашки чая с мятой или горячей ванночки для ног, которая помогает расширить сосуды ног. За счет их расслабления, давление может снизиться.

Также можно отвлечься, включив какой-то нейтральный фильм или любимую музыку, а еще можно почитать книгу.

Снизить давление помогают пешие прогулки или даже пробежка. А еще лучше попрактиковать медитирование или дыхательную гимнастику.

Напомним, что резкие скачки давления могут возникать по разным причинам, если проблема беспокоит часто, тогда стоит сходить к врачу, если же давление повысилось в результате неправильного образа жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артериальное давление — важный показатель здоровья, поэтому его резкие скачки могут привести к ухудшению самочувствия. Состояние, при котором наблюдается повышенное давление называют гипертонией. Но диагноз поставить может только врач, на основе как минимум трехконтрольных измерений.

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