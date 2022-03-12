Кардиолог объяснила, что делать, если резко подскочило давление

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Светлана Шкурупий
Артериальное
давление может резко подскочить, особенно на фоне постоянного стресса и паники.
Но не спешите принимать лекарства, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как
можно быстро нормализовать свое состояние.
Что делать, если поднялось давление (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что из-за резкого поднятия давления не стоит паниковать и бояться,
что у вас начнется инсульт или инфаркт, потому что этого не случится. Если у
человека диагностирована гипертония, то нужно просто принять базовую терапию, назначенную
врачом, и лечь спать.
Кардиологи
говорят, что опасность представляет длительное повышенное давление, которое
фиксируется несколько месяцев или лет. Внезапные скачки в большинстве случаев
указывают на психоэмоциональное напряжение.
В
первую очередь, нужно успокоиться. А это можно сделать с помощью чашки чая с
мятой или горячей ванночки для ног, которая помогает расширить сосуды ног. За
счет их расслабления, давление может снизиться.
Также
можно отвлечься, включив какой-то нейтральный фильм или любимую музыку, а еще
можно почитать книгу.
Снизить
давление помогают пешие прогулки или даже пробежка. А еще лучше попрактиковать
медитирование или дыхательную гимнастику.
Напомним,
что резкие скачки давления
могут возникать по разным причинам, если проблема беспокоит часто, тогда стоит
сходить к врачу, если же давление повысилось в результате неправильного образа
жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что артериальное давление — важный
показатель здоровья, поэтому его резкие скачки могут привести к ухудшению
самочувствия. Состояние, при котором наблюдается повышенное давление называют
гипертонией. Но диагноз поставить может только врач, на основе как минимум трехконтрольных измерений.
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