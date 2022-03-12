logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Кардиолог объяснила, что делать, если резко подскочило давление
commentss НОВОСТИ Все новости

Кардиолог объяснила, что делать, если резко подскочило давление

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что нужно делать, если у вас резко подскочило артериальное давление

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Артериальное давление может резко подскочить, особенно на фоне постоянного стресса и паники. Но не спешите принимать лекарства, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как можно быстро нормализовать свое состояние.

Кардиолог объяснила, что делать, если резко подскочило давление

Что делать, если поднялось давление (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что из-за резкого поднятия давления не стоит паниковать и бояться, что у вас начнется инсульт или инфаркт, потому что этого не случится. Если у человека диагностирована гипертония, то нужно просто принять базовую терапию, назначенную врачом, и лечь спать.

Кардиологи говорят, что опасность представляет длительное повышенное давление, которое фиксируется несколько месяцев или лет. Внезапные скачки в большинстве случаев указывают на психоэмоциональное напряжение.

В первую очередь, нужно успокоиться. А это можно сделать с помощью чашки чая с мятой или горячей ванночки для ног, которая помогает расширить сосуды ног. За счет их расслабления, давление может снизиться.

Также можно отвлечься, включив какой-то нейтральный фильм или любимую музыку, а еще можно почитать книгу.

Снизить давление помогают пешие прогулки или даже пробежка. А еще лучше попрактиковать медитирование или дыхательную гимнастику.

Напомним, что резкие скачки давления могут возникать по разным причинам, если проблема беспокоит часто, тогда стоит сходить к врачу, если же давление повысилось в результате неправильного образа жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артериальное давление — важный показатель здоровья, поэтому его резкие скачки могут привести к ухудшению самочувствия. Состояние, при котором наблюдается повышенное давление называют гипертонией. Но диагноз поставить может только врач, на основе как минимум трехконтрольных измерений.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://doctorpiter.ru/articles/719028/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!