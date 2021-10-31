Два продукта, которые стоит избегать гипертоникам

Резкие скачки давления могут возникать по разным причинам, если проблема беспокоит часто, тогда стоит сходить к врачу, если же давление повысилось в результате неправильного образа жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион.

Какие продукты нельзя есть при гипертонии (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что скрытый риск для здоровья, в первую очередь, несет переедание сладкого. Ученые из Великобритании предупреждают, что свободный сахар, тот который добавляют в еду или напитки, стоит ограничить в рационе, особенно, людям с гипертонией.

"Пища с добавлением сахара, как правило, высококалорийна и часто имеет небольшую пищевую ценность или совсем ее не имеет. Дополнительная энергия может заставить вас прибавить в весе, что может повысить ваше кровяное давление", – говорят эксперты.

Приправы, такие как кетчуп, майонез и салатовые заправки, также содержат добавленный сахар. Сюда же входят и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, фруктовые соки, булочки и т.д.

Второй продукт, который нужно ограничить в рационе — соль. Эксперты говорят, что чем больше соли вы едите, тем выше ваше давление.

"Пытайтесь съедать меньше 6 г соли в день, что составляет примерно чайную ложку", – советуют ученые.

Они также отметили, что некоторые продукты, например, богатые калием, могут противодействовать вредным последствиям употребления соли.

Как объясняет Американская кардиологическая ассоциация (AHA), чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает снять напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает еще больше снизить артериальное давление", – объясняет AHA.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет, если не лечить гипертонию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!