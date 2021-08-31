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Главная Новости Здоровье наше тело Врач рассказал, что будет, если не лечить гипертонию
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Врач рассказал, что будет, если не лечить гипертонию

Врач-кардиолог Анна Владимировна рассказала, какими последствиями для здоровья может обернуться отказ от лечения гипертонии

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

С гипертонией (повышенным давлением) сталкиваются многие люди и это состояние серьезно вредит здоровью, если не предпринимать никаких мер. Врач-кардиолог Анна Владимировна рассказала, что будет в том случае, если отказываться лечить заболевание.

Врач рассказал, что будет, если не лечить гипертонию

Что будет, если не лечить гипертонию (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram кардиолог отметила, что критерии гипертонической болезни известны всем: стойкое повышение давления более 140 и/или 90 мм рт.ст.  И гипертония, в первую очередь, поражает сосуды. Что будет, если ее не лечить?

Сердце — гипертрофия, ишемия, инфаркт, сердечная недостаточность;

Сосуды — атеросклероз (у гипертоников протекает более агрессивно);

Головной мозг — энцефалопатия, деменция, инсульт;

Почки — хроническая болезнь почек (нарушение фильтрационной функции), нефрослероз, вторично сморщенные почки, хроническая почечная недостаточность, диализ;

По словам специалиста, в большинстве случаев диагностировать гипертоническую болезнь несложно. Основная задача обследования – исключить вторичные формы гипертонии, а также выяснить, на какой стадии поражение органов-мишеней при гипертонии (сердца, сосудов, мозга и почек) — от этого будет зависеть тактика лечения.

Кардиолог отметила, что часто сложности вызывают ситуации, когда давление повышается нерегулярно и не часто, нет признаков поражения органов-мишеней, и тогда, действительно, приходится настраивать пациента на более детальное и длительное обследование и наблюдение, иногда до нескольких лет.

Врач рассказал, что будет, если не лечить гипертонию - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почемугипертоникам необходимо почаще обогащать свой рацион сливами.


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Обсуждения

Татьяна

сегодня, 10:42

А сбивать давление это называется "лечить" гипертонию? У нас что, конкретно занимаются поиском причин гипертонии в каждом случае? Это не лечение, а снятие симптомов.

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