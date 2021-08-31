Врач рассказал, что будет, если не лечить гипертонию

С гипертонией (повышенным давлением) сталкиваются многие люди и это состояние серьезно вредит здоровью, если не предпринимать никаких мер. Врач-кардиолог Анна Владимировна рассказала, что будет в том случае, если отказываться лечить заболевание.

Что будет, если не лечить гипертонию (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram кардиолог отметила, что критерии гипертонической болезни известны всем: стойкое повышение давления более 140 и/или 90 мм рт.ст. И гипертония, в первую очередь, поражает сосуды. Что будет, если ее не лечить?

Сердце — гипертрофия, ишемия, инфаркт, сердечная недостаточность;

Сосуды — атеросклероз (у гипертоников протекает более агрессивно);

Головной мозг — энцефалопатия, деменция, инсульт;

Почки — хроническая болезнь почек (нарушение фильтрационной функции), нефрослероз, вторично сморщенные почки, хроническая почечная недостаточность, диализ;

По словам специалиста, в большинстве случаев диагностировать гипертоническую болезнь несложно. Основная задача обследования – исключить вторичные формы гипертонии, а также выяснить, на какой стадии поражение органов-мишеней при гипертонии (сердца, сосудов, мозга и почек) — от этого будет зависеть тактика лечения.

Кардиолог отметила, что часто сложности вызывают ситуации, когда давление повышается нерегулярно и не часто, нет признаков поражения органов-мишеней, и тогда, действительно, приходится настраивать пациента на более детальное и длительное обследование и наблюдение, иногда до нескольких лет.





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