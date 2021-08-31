Врач рассказал, что будет, если не лечить гипертонию

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Светлана Шкурупий
С
гипертонией (повышенным давлением) сталкиваются многие люди и это состояние
серьезно вредит здоровью, если не предпринимать никаких мер. Врач-кардиолог Анна
Владимировна рассказала, что будет в том случае, если отказываться лечить
заболевание.
Что будет, если не лечить гипертонию (фото из открытых источников)
На
своей странице в Instagram кардиолог отметила, что критерии гипертонической
болезни известны всем: стойкое повышение давления более 140 и/или 90 мм рт.ст. И гипертония, в первую очередь, поражает
сосуды. Что будет, если ее не лечить?
Сердце
— гипертрофия, ишемия, инфаркт, сердечная недостаточность;
Сосуды
— атеросклероз (у гипертоников протекает более агрессивно);
Головной
мозг — энцефалопатия, деменция, инсульт;
Почки
— хроническая болезнь почек (нарушение фильтрационной функции), нефрослероз,
вторично сморщенные почки, хроническая почечная недостаточность, диализ;
По
словам специалиста, в большинстве случаев диагностировать гипертоническую
болезнь несложно. Основная задача обследования – исключить вторичные формы гипертонии,
а также выяснить, на какой стадии поражение органов-мишеней при гипертонии
(сердца, сосудов, мозга и почек) — от этого будет зависеть тактика лечения.
Кардиолог отметила, что часто сложности вызывают ситуации, когда давление повышается нерегулярно и не часто, нет признаков поражения органов-мишеней, и тогда, действительно, приходится настраивать пациента на более детальное и длительное обследование и наблюдение, иногда до нескольких лет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почемугипертоникам необходимо почаще обогащать свой рацион сливами.
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Обсуждения
Новости
Татьяна
сегодня, 10:42
А сбивать давление это называется "лечить" гипертонию? У нас что, конкретно занимаются поиском причин гипертонии в каждом случае? Это не лечение, а снятие симптомов.