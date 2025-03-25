Календарь пыльцы растений на 2025 год: когда аллергикам следует быть осторожными

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Аллергия на пыльцу считается одной из самых распространенных сезонных проблем, с которой сталкивается около 40% украинцев. Сезон цветения растений длится с ранней весны до осени, и для людей, чувствительных к пыльце, этот период может быть настоящим испытанием. Узнайте, когда цветут наиболее аллергенные растения и как минимизировать влияние пыльцы на ваше здоровье.
Сезонная аллергия на пыльцу. Фото из открытых источников
Вегетационный период в Украине зависит от погодных условий региона. В южных областях деревья и травы начинают цвести раньше, чем в центральной или северной части страны. Разница может составлять от нескольких дней до двух недель.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о сезонной аллергии, почему она усиливается в апреле и как защитить себя.
Также "Комментарии" писали о редких видах аллергии: от воды до холода.
Новости