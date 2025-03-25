Календарь пыльцы растений на 2025 год: когда аллергикам следует быть осторожными

Аллергия на пыльцу считается одной из самых распространенных сезонных проблем, с которой сталкивается около 40% украинцев. Сезон цветения растений длится с ранней весны до осени, и для людей, чувствительных к пыльце, этот период может быть настоящим испытанием. Узнайте, когда цветут наиболее аллергенные растения и как минимизировать влияние пыльцы на ваше здоровье.

Сезонная аллергия на пыльцу. Фото из открытых источников

Вегетационный период в Украине зависит от погодных условий региона. В южных областях деревья и травы начинают цвести раньше, чем в центральной или северной части страны. Разница может составлять от нескольких дней до двух недель.

Календарь цветения для аллергиков

Январь – пыльцы в воздухе почти нет, а основная угроза – домашняя пыль, клещи, споры грибов.

– пыльцы в воздухе почти нет, а основная угроза – домашняя пыль, клещи, споры грибов. Февраль – начинает появляться пыльца ольхи, а в конце месяца добавляется орешник.

– начинает появляться пыльца ольхи, а в конце месяца добавляется орешник. Март – в воздухе много пыльцы ольхи, орешника, тополя.

– в воздухе много пыльцы ольхи, орешника, тополя. Апрель – начинают цвести береза, ясень, дуб, щавель, бук.

– начинают цвести береза, ясень, дуб, щавель, бук. Май – завершается опыление деревьев, но начинается пыльца трав, что вызывает больше аллергических реакций.

– завершается опыление деревьев, но начинается пыльца трав, что вызывает больше аллергических реакций. Июнь – самый высокий уровень пыльцы злаковых трав, который считается главной причиной аллергического ринита и астмы через пыльцу.

– самый высокий уровень пыльцы злаковых трав, который считается главной причиной аллергического ринита и астмы через пыльцу. Июль – в воздухе появляется пыльца полыни, одного из сильнейших аллергенов в Украине.

– в воздухе появляется пыльца полыни, одного из сильнейших аллергенов в Украине. Август – продолжается опыление полыни, крапивы, щавеля, но сезон трав подходит к концу.

– продолжается опыление полыни, крапивы, щавеля, но сезон трав подходит к концу. Сентябрь – завершается опыление злаковых трав, крапивы, полыни, однако в воздухе остается пыльца грибковых спор.

– завершается опыление злаковых трав, крапивы, полыни, однако в воздухе остается пыльца грибковых спор. Октябрь – концентрация пыльцы уменьшается, но возможны аллергические реакции на плесень и влажность.

– концентрация пыльцы уменьшается, но возможны аллергические реакции на плесень и влажность. Ноябрь – пыльцевый сезон от растений завершается.

– пыльцевый сезон от растений завершается. Декабрь – основными раздражителями остаются домашняя пыль, клещи, шерсть животных, смог.

Как защититься от пыльцевой аллергии

Следите за прогнозами – проверяйте уровень пыльцы в вашем регионе.

– проверяйте уровень пыльцы в вашем регионе. Закрывайте окна – особенно утром, когда концентрация пыльцы самая высокая.

– особенно утром, когда концентрация пыльцы самая высокая. Носите солнцезащитные очки – они помогут защитить глаза от раздражения.

– они помогут защитить глаза от раздражения. Душ после прогулки – пыльца оседает на волосах и одежде, поэтому лучше ее смыть.

– пыльца оседает на волосах и одежде, поэтому лучше ее смыть. Используйте воздухоочистители – они уменьшают концентрацию аллергенов в помещении.

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