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Календарь пыльцы растений на 2025 год: когда аллергикам следует быть осторожными

Когда аллергикам ждать высокой концентрации пыльцы во время цветения растений.

сегодня, 12:30
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Slava Kot

Аллергия на пыльцу считается одной из самых распространенных сезонных проблем, с которой сталкивается около 40% украинцев. Сезон цветения растений длится с ранней весны до осени, и для людей, чувствительных к пыльце, этот период может быть настоящим испытанием. Узнайте, когда цветут наиболее аллергенные растения и как минимизировать влияние пыльцы на ваше здоровье.

Календарь пыльцы растений на 2025 год: когда аллергикам следует быть осторожными

Сезонная аллергия на пыльцу. Фото из открытых источников

Вегетационный период в Украине зависит от погодных условий региона. В южных областях деревья и травы начинают цвести раньше, чем в центральной или северной части страны. Разница может составлять от нескольких дней до двух недель.

Календарь цветения для аллергиков

  • Январь – пыльцы в воздухе почти нет, а основная угроза – домашняя пыль, клещи, споры грибов.
  • Февраль – начинает появляться пыльца ольхи, а в конце месяца добавляется орешник.
  • Март – в воздухе много пыльцы ольхи, орешника, тополя.
  • Апрель – начинают цвести береза, ясень, дуб, щавель, бук.
  • Май – завершается опыление деревьев, но начинается пыльца трав, что вызывает больше аллергических реакций.
  • Июнь – самый высокий уровень пыльцы злаковых трав, который считается главной причиной аллергического ринита и астмы через пыльцу.
  • Июль – в воздухе появляется пыльца полыни, одного из сильнейших аллергенов в Украине.
  • Август – продолжается опыление полыни, крапивы, щавеля, но сезон трав подходит к концу.
  • Сентябрь – завершается опыление злаковых трав, крапивы, полыни, однако в воздухе остается пыльца грибковых спор.
  • Октябрь – концентрация пыльцы уменьшается, но возможны аллергические реакции на плесень и влажность.
  • Ноябрь – пыльцевый сезон от растений завершается.
  • Декабрь – основными раздражителями остаются домашняя пыль, клещи, шерсть животных, смог.

Как защититься от пыльцевой аллергии

  • Следите за прогнозами – проверяйте уровень пыльцы в вашем регионе.
  • Закрывайте окна – особенно утром, когда концентрация пыльцы самая высокая.
  • Носите солнцезащитные очки – они помогут защитить глаза от раздражения.
  • Душ после прогулки – пыльца оседает на волосах и одежде, поэтому лучше ее смыть.
  • Используйте воздухоочистители – они уменьшают концентрацию аллергенов в помещении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сезонной аллергии, почему она усиливается в апреле и как защитить себя.

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