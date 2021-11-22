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Какую музыку полезно слушать в период тоски

Психолог Татьяна Павлова рассказала, какую музыку стоит слушать, если хотите избавиться от тоски

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Музыка является одним из самых простых, но действенных способов, чтобы расслабиться и снять стресс. Но какие песни лучше слушать, когда на душе тоска?

Какую музыку полезно слушать в период тоски

Какая музыка помогает в период тоски (фото из открытых источников)

На этот вопрос ответила психолог Татьяна Павлова. Она, ссылаясь на результаты научных исследований, подчеркнула, что в период тоски полезно слушать именно грустную музыку, потому что она способствует скорейшему успокоению и переживанию боли.

Такой эффект, как подчеркнула психолог, связан с идентификацией эмоций. Проговаривание эмоции, которые человек испытывает в данный момент, помогает снизить их интенсивность. Однако, это действует только в том случае, если музыку сопровождают слова: стихи или текст песни.

Эксперт объяснила, что чужая грусть проживается безопаснее — она не так разрушительна, как собственная. Музыка помогает человеку пережить эмоцию в безопасной среде, а также отпустить тоску.

Напомним, что профессор нейробиологии и психологии Майкл Скаллин во время исследования выяснил, что прослушивание музыки перед сном негативно отражается на качестве сна, а точнее снижает его в шесть раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые выяснили, какая музыка может негативно влиять на вождение машины. Оказывается, что процесс управления автомобилем тесно связан с той музыкой, которую мы прослушиваем в данный момент.

Читайте также, что музыка очень сильно влияет на наше состояние. Многие уверены, что влияние музыки всегда и при любых обстоятельствах является плодотворным. Но на самом деле ситуация далеко не так однозначна. Как же правильно слушать музыку, чтобы она позитивно влияла на нашу продуктивность?


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/128322-privivka-ot-grusti-nazvana-poleznaya-v-period-toski-muzyka.html
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