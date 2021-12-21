Какой недорогой продукт улучшает состояние зубов

Лечение зубов нынче дорогое удовольствие, поэтому необходимо регулярно и тщательно следить за своей ротовой полостью. Врач-нутрициолог Анна Дробышева порекомендовала использовать одно недорогое, но качественное средство.

Как улучшить состояние зубов (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в ротовой полости скапливается множество токсинов, поэтому каждый день полощите рот кунжутным маслом, которое обладает антибактериальным эффектом и уничтожает вредную микрофлору, нейтрализуя токсины. Возьмите одну столовую ложку масла и прополощите им рот в течение 2-3 минут.

Если выполнять процедуру регулярно, то состояние ваших зубов улучшится, а дыхание станет более свежим. Масло проникает в труднодоступные участки полости рта, являясь своеобразной "жидкой зубной щеткой".

Если зубная эмаль уже повреждена, масляные полоскания не помогут "запломбировать" отверстие. Однако рекордное содержание кальция в кунжуте способствует укреплению зубной эмали и профилактике кариеса в будущем.

Напомним, что за ротовой полостью нужно ухаживать регулярно. Но определенные привычки по уходу за зубами, если они не выполняются без консультации врача, способны навредить. Об этом рассказал врач-стоматолог Олег Кущ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно нескольким исследованиям, стресс может отрицательно повлиять на здоровье полости рта, что, в свою очередь, может привести к снижению когнитивных функций среди конкретных пожилых людей

Читайте также, что более 100 миллионов микробов, включая кишечную палочку, стафилококк и вирус простого герпеса, могут жить в щетине зубной щетки. Но не стоит паниковать — существует простой и действенный способ, как продезинфицировать щетку между использованиями.

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