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Какие полезные привычки могут портить зубы

Врач-стоматолог Олег Кущ назвал полезные привычки, которые нужно скорректировать, чтобы не навредить здоровью полости рта

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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За ротовой полостью нужно ухаживать регулярно. Но определенные привычки по уходу за зубами, если они не выполняются без консультации врача, способны навредить. Об этом рассказал врач-стоматолог Олег Кущ.

Какие полезные привычки могут портить зубы

Что портит зубы (фото из открытых источников)

В первую очередь, специалист не рекомендует постоянно использоваться отбеливающие пасты, потому что они содержат перекись водорода, которая разрушает дентин — твердую ткань зуба, покрытую эмалью. Такие пасты просто нужно чередовать с укрепляющими: один день пользоваться отбеливающим средством, а в остальные — пастой с фтором или кальцием. 

Кроме того, не нужно пользоваться зубочистками, потому что они хоть и помогают очистить полость рта, но способны также навредить зубами при неправильном использовании. А также существует риск затолкнуть остатки пищи глубже, а это будет способствовать развитию бактерий и появлению кариеса. 

Стоматолог еще предупредил о вреде ополаскивателей для ротовой полости. Дело в том, что такое средство помогает уничтожить как вредные, так и полезные бактерии. Также ополаскиватель снижает действие активных веществ, содержащихся в зубной пасте, — кальция, фторида и экстракта лекарственных трав.

Олег Кущ порекомендовал пользоваться ирригатором — устройством для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков. Если же вы хотите продолжать пользоваться ополаскивателем, то следите за тем, чтобы в его составе не было спирта. 

Напомним, что в норме зубы нужно чистить в течение 2-3 минут, но точный срок зависит от нескольких факторов. Каких именно?

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Источник: https://aif.ru/health/life/perestaralis_s_uhodom_kakie_poleznye_privychki_mogut_portit_zuby
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