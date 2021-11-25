Какие полезные привычки могут портить зубы

За ротовой полостью нужно ухаживать регулярно. Но определенные привычки по уходу за зубами, если они не выполняются без консультации врача, способны навредить. Об этом рассказал врач-стоматолог Олег Кущ.

Что портит зубы (фото из открытых источников)

В первую очередь, специалист не рекомендует постоянно использоваться отбеливающие пасты, потому что они содержат перекись водорода, которая разрушает дентин — твердую ткань зуба, покрытую эмалью. Такие пасты просто нужно чередовать с укрепляющими: один день пользоваться отбеливающим средством, а в остальные — пастой с фтором или кальцием.

Кроме того, не нужно пользоваться зубочистками, потому что они хоть и помогают очистить полость рта, но способны также навредить зубами при неправильном использовании. А также существует риск затолкнуть остатки пищи глубже, а это будет способствовать развитию бактерий и появлению кариеса.

Стоматолог еще предупредил о вреде ополаскивателей для ротовой полости. Дело в том, что такое средство помогает уничтожить как вредные, так и полезные бактерии. Также ополаскиватель снижает действие активных веществ, содержащихся в зубной пасте, — кальция, фторида и экстракта лекарственных трав.

Олег Кущ порекомендовал пользоваться ирригатором — устройством для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков. Если же вы хотите продолжать пользоваться ополаскивателем, то следите за тем, чтобы в его составе не было спирта.

Напомним, что в норме зубы нужно чистить в течение 2-3 минут, но точный срок зависит от нескольких факторов. Каких именно?

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