Как пить кофе, чтобы не темнела зубная эмаль

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Светлана Шкурупий
Любителям
кофе нужно тщательно следить за состоянием своих зубов, поскольку бодрящий
напиток окрашивает зубную эмаль и отрицательно влияет на PH-баланс в ротовой
полости. Как же быть? С помощью каких советов можно защитить зубы?
Как пить кофе без ущерба для здоровья (фото из открытых источников)
Пейте кофе через
трубочку
Таким
образом, у кофе практически не будет шансов коснуться зубной эмали и окрасить
ее. Правда, не пейте через трубочку слишком горячий напиток, чтобы не обжечь
ротовую полость.
Добавляйте молоко
Очень
многое зависит от крепости напитка, поэтому, чтобы защитить зубы, добавляйте в
напиток молоко. От него цвет кофе не будет таким темным. Лучше всего
используйте молоко животного происхождения, потому что его белки связывают
полифенолы, входящие в состав кофе. В результате вместо того, чтобы окрашивать
эмаль, они попадают в желудок.
Пейте больше воды
Эксперты
советуют запивать кофе стаканом обычной воды, такая привычка поможет сохранить
зубную эмаль белоснежной. Вода очищает ротовую полость, а также помогает
бороться с сухостью, возникающую после выпитой чашки бодрящего напитка.
Выдерживайте паузу
Не
стоит сразу после кофе чистить зубы, достаточно просто ополоснуть рот водой и
подождать 20-30 минут. Дело в том, что кислота, входящая в состав напитка,
смягчает эмаль и во время чистки ее можно повредить.
Обсудите с врачом
отбеливающие средства
Сходите
на консультацию к стоматологу, чтобы он подобрал вам зубную пасту с
отбеливающим эффектом и щетку нужной жесткости. Делать это самостоятельно
крайне не рекомендуется.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что употребление кофе помогает сохранитьсильные мышцы и подвижность у пожилых людей.
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