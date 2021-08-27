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Как пить кофе, чтобы не темнела зубная эмаль

Эксперты рассказали, как употреблять кофе и не переживать за то, что на зубной эмали останется темный налет

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Любителям кофе нужно тщательно следить за состоянием своих зубов, поскольку бодрящий напиток окрашивает зубную эмаль и отрицательно влияет на PH-баланс в ротовой полости. Как же быть? С помощью каких советов можно защитить зубы?

Как пить кофе, чтобы не темнела зубная эмаль

Как пить кофе без ущерба для здоровья (фото из открытых источников)

Пейте кофе через трубочку

Таким образом, у кофе практически не будет шансов коснуться зубной эмали и окрасить ее. Правда, не пейте через трубочку слишком горячий напиток, чтобы не обжечь ротовую полость.

Добавляйте молоко

Очень многое зависит от крепости напитка, поэтому, чтобы защитить зубы, добавляйте в напиток молоко. От него цвет кофе не будет таким темным. Лучше всего используйте молоко животного происхождения, потому что его белки связывают полифенолы, входящие в состав кофе. В результате вместо того, чтобы окрашивать эмаль, они попадают в желудок.

Пейте больше воды

Эксперты советуют запивать кофе стаканом обычной воды, такая привычка поможет сохранить зубную эмаль белоснежной. Вода очищает ротовую полость, а также помогает бороться с сухостью, возникающую после выпитой чашки бодрящего напитка.

Выдерживайте паузу

Не стоит сразу после кофе чистить зубы, достаточно просто ополоснуть рот водой и подождать 20-30 минут. Дело в том, что кислота, входящая в состав напитка, смягчает эмаль и во время чистки ее можно повредить.

Обсудите с врачом отбеливающие средства

Сходите на консультацию к стоматологу, чтобы он подобрал вам зубную пасту с отбеливающим эффектом и щетку нужной жесткости. Делать это самостоятельно крайне не рекомендуется.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление кофе помогает сохранитьсильные мышцы и подвижность у пожилых людей.


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Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ddfccbd2beb4900b1246d34/kak-pit-kofe-bez-vreda-dlia-zubov-7-sovetov-liubiteliam-napitka-5fc40a8ab545e63488a9c7df
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