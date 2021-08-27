Как пить кофе, чтобы не темнела зубная эмаль

Любителям кофе нужно тщательно следить за состоянием своих зубов, поскольку бодрящий напиток окрашивает зубную эмаль и отрицательно влияет на PH-баланс в ротовой полости. Как же быть? С помощью каких советов можно защитить зубы?

Как пить кофе без ущерба для здоровья (фото из открытых источников)

Пейте кофе через трубочку

Таким образом, у кофе практически не будет шансов коснуться зубной эмали и окрасить ее. Правда, не пейте через трубочку слишком горячий напиток, чтобы не обжечь ротовую полость.

Добавляйте молоко

Очень многое зависит от крепости напитка, поэтому, чтобы защитить зубы, добавляйте в напиток молоко. От него цвет кофе не будет таким темным. Лучше всего используйте молоко животного происхождения, потому что его белки связывают полифенолы, входящие в состав кофе. В результате вместо того, чтобы окрашивать эмаль, они попадают в желудок.

Пейте больше воды

Эксперты советуют запивать кофе стаканом обычной воды, такая привычка поможет сохранить зубную эмаль белоснежной. Вода очищает ротовую полость, а также помогает бороться с сухостью, возникающую после выпитой чашки бодрящего напитка.

Выдерживайте паузу

Не стоит сразу после кофе чистить зубы, достаточно просто ополоснуть рот водой и подождать 20-30 минут. Дело в том, что кислота, входящая в состав напитка, смягчает эмаль и во время чистки ее можно повредить.

Обсудите с врачом отбеливающие средства

Сходите на консультацию к стоматологу, чтобы он подобрал вам зубную пасту с отбеливающим эффектом и щетку нужной жесткости. Делать это самостоятельно крайне не рекомендуется.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление кофе помогает сохранитьсильные мышцы и подвижность у пожилых людей.

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