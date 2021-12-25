Какой фактор ускоряет процесс старения в шесть раз

Ученые из Мичиганского университета (США) провели исследование и назвали фактор, способный в шесть раз ускорить процесс старения организма.

Какой фактор ускоряет процесс старения / Фото: unsplash.com

Как сообщает издание MedicalXpress, эксперты утверждают, что напряженный график работы и обучение, которые провоцируют стресс, сокращают длину теломеров (концевые участки хромосом, — прим. авт.) и приводят к клеточному старению.

В эксперименте взяли участие 250 интернов. Исследователи измеряли длину теломеров до начала учебы и после окончания. Оказалось, что при напряженном обучении старение ДНК ускоряется примерно в 6 раз. Негативный эффект зависит и от длительности занятий.

В среднем все интерны в исследовании заявили, что они работали в среднем 64,5 часа в неделю. Эксперимент показал, что чем больше работали интерны, тем быстрее их теломеры сокращались.

Подобная связь также может наблюдаться у людей других профессий и при ситуациях, в которых человек подвергается длительному стрессу в течение нескольких недель или месяцев.

Напомним, что улучшить состояние здоровья и замедлить старение можно с помощью одного продукта, который не только вкусный и полезный, но еще и бюджетный. Американский специалист Люсия Гарсия отметила, что речь идет о капусте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Австрии задались вопросом, почему часто у женщин признаки старения проявляются куда сильнее, нежели у мужчин. Проведя масштабное наблюдение, специалисты пришли к выводу, что всему виной менопауза, которая снижает эластичность кожи.

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