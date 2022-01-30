Какое 10-минутное занятие может стать "секретом" долголетия

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Регулярная
физическая активность и питание — два фактора, с помощью которых можно продлить
жизнь. И необязательно изнурять себя интенсивными физическими упражнения, по
результатам исследования, эффект будет даже от 10-минутной пешей прогулки.
Названо занятие, которое продлевает жизнь (фото из открытых источников)
Как
сообщает издание Daily Express, эксперты выяснили, что ежедневная прогулка в
парке может предотвратить 111 174 смертей в год. А более значимые результаты
связываются с добавлением большей физической активности.
Автор
исследования, доктор Педро Сен-Морис отметил, что частые 20-минутные прогулки способны
предотвратить более 200 тысяч смертей, а полчаса ходьбы — более 360 тысяч.
Медики
настоятельно рекомендуют взрослому населению каждый день уделять не менее 150
минут двигательной активности в неделю или же 75 минут аэробной активности.
Некоторым не стоит даже превышать эти нормы.
К
слову, пешие прогулки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и
опорно-двигательный аппарат, а также улучшают пищеварение, ускоряя обменные
процессы. Плюс ко всему, с помощью такого простого занятия можно снять стресс и
психологическое напряжение.
Напомним,
что Швеция — одна из самых высокоразвитых европейских стран с высоким уровнем
жизни и социальными стандартами, а еще в ней много долгожителей. Местный
геронтолог Бертил Марклунд рассказал, с помощью каких секретов шведам удается надолго сохранить свое крепкое здоровье.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что продолжительность жизни человека
зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической
активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования
показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости