Какое 10-минутное занятие может стать "секретом" долголетия

Регулярная физическая активность и питание — два фактора, с помощью которых можно продлить жизнь. И необязательно изнурять себя интенсивными физическими упражнения, по результатам исследования, эффект будет даже от 10-минутной пешей прогулки.

Названо занятие, которое продлевает жизнь (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Daily Express, эксперты выяснили, что ежедневная прогулка в парке может предотвратить 111 174 смертей в год. А более значимые результаты связываются с добавлением большей физической активности.

Автор исследования, доктор Педро Сен-Морис отметил, что частые 20-минутные прогулки способны предотвратить более 200 тысяч смертей, а полчаса ходьбы — более 360 тысяч.

Медики настоятельно рекомендуют взрослому населению каждый день уделять не менее 150 минут двигательной активности в неделю или же 75 минут аэробной активности. Некоторым не стоит даже превышать эти нормы.

К слову, пешие прогулки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат, а также улучшают пищеварение, ускоряя обменные процессы. Плюс ко всему, с помощью такого простого занятия можно снять стресс и психологическое напряжение.

Напомним, что Швеция — одна из самых высокоразвитых европейских стран с высоким уровнем жизни и социальными стандартами, а еще в ней много долгожителей. Местный геронтолог Бертил Марклунд рассказал, с помощью каких секретов шведам удается надолго сохранить свое крепкое здоровье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что продолжительность жизни человека зависит от его образа жизни: правильного питания, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек. Но результаты нового исследования показали, что не мало важным является и само отношение человека к жизни.

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