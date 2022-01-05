Как дожить до 100 лет: шведские секреты долголетия

Швеция — одна из самых высокоразвитых европейских стран с высоким уровнем жизни и социальными стандартами, а еще в ней много долгожителей. Местный геронтолог Бертил Марклунд рассказал, с помощью каких секретов шведам удается надолго сохранить свое крепкое здоровье.

Шведские секреты долголетия (фото из открытых источников)

Активность

Жители Швеции активно занимаются спортом, потому что физические упражнения снимают стресс и стимулируют выработку эндорфинов в организме. В неделю желательно тренироваться 5 раз. Если не хотите ходить в зал, тогда просто занимайтесь пешими прогулками, ездой на велосипеде или танцами. Пусть движение приносит только удовольствие!

Не переживайте по пустякам

Эксперт говорит, что необходимо научиться контролировать свои эмоции и не давать мелким проблемам или трудностям выбивать вас из колеи на весь день. Попробуйте освоить разные техники расслабления, чтобы не "заводиться" из-за ерунды.

Спите хорошо, но в меру

С помощью сна организм восстанавливает силы, а вот хронический недосып плохо сказывается как на иммунной системе, так и на внешнем виде. Однако спать больше 10 часов в сутки тоже вредно.

Ищите солнце

Для правильной работы организма и крепкого здоровья необходим витамин D, который производится под влиянием солнечных лучей. Так что в хорошую и ясную погоду не стоит сидеть дома, выходите в парк на прогулку и принимайте солнечные ванны.

Питайтесь сбалансировано, умеренно, но разнообразно

Перейдите на здоровое питание, отказавшись от жирной/соленной и жареной пищи, а также копченостей и полуфабрикатов. Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, продуктов с омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Периодически устраивайте организму разгрузочные дни.

Пейте воду и… кофе

Не забывайте о водном режиме, ведь наше тело на 60% состоит из воды. Запасы влаги можно пополнять не только жидкостью, но и овощами, фруктами, жидкими супами. Эксперт также рекомендует пить кофе, но в меру, потому что кофеин способствуют уменьшению риска диабета, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Следите за весом

Избыточный вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. При этом, по мнению доктора Марклунда, чтобы не полнеть, достаточно есть медленно, никогда не брать добавки и выбирать полезные продукты.

Заботьтесь о зубах

Гигиена полости рта оказывает влияние на всю систему кровообращения. Кровоточащая десна или воспаление может стать причиной серьезного заболевания и даже заражения крови. Поэтому не забывайте дважды в год посещать стоматолога, тщательно чистить зубы и не налегать на сладкое.

Думайте положительно

Давайте себе правильные психологические установки, потому что позитивные мысли наполняют вашу жизнь энергией, которая притягивает только хорошее. А негатив приводит к апатии, упадку сил, усталости. Окружайте себя приятными людьми, которые мотивируют вас и улучшают вам настроение.

Ведите активную социальную жизнь

Люди, часто испытывающие одиночество, умирают раньше. У них в крови высокий процент белка фиброгена. Этот белок вызывает серьезные заболевания. Так что заводите новые знакомства, побольше общайтесь, обменивайтесь информацией и опытом.

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