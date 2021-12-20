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Ученые раскрыли главный секрет долголетия японцев

Профессор, доктор Осман Эрк отметил, в чем секрет высокой продолжительности жизни жителей Японии

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Не секрет, что японцы славятся по всему миру как народ долгожителей. И многие исследователи пытаются выяснить, в чем же их секрет. Доктор Осман Эрк в беседе с изданием Sözcü поделился своим мнением по этому поводу.

Ученые раскрыли главный секрет долголетия японцев

Главный секрет долголетия японцев (фото из открытых источников)

Профессор отметил, что японские долгожители обладают одной общей чертой, которая, по его мнению, и является их ключевой причиной долгой и здоровой жизни. 

В ходе исследования, в котором приняло участие 2 тысячи человек, эксперт выяснил, что они имели разные привычки в питании и вели разный образ жизни. Но у всех добровольцев, которые заранее детально рассказали о своем режиме питания, была одна общая черта — все они контролировали размер своей порции и не переедали. А это позволяет клеткам самостоятельно восстанавливаться и в результате в организм попадает меньше опасных веществ. 

Ученый подчеркнул, что вне зависимости от того, какую полезную пищу вы едите, она будет приносить пользу здоровью в том случае, если вы будете придерживаться определенной порции. Забитый авокадо или капустой желудок не позволит вам стать долгожителем, а наоборот, вызовет проблемы с пищеварением. 

Отметим, что рекордсменами по продолжительности жизни в Японии являются жители острова Окинава. Секрет их долголетия, по мнению экспертов, кроется именно в образе жизни и рационе. Они употребляют много свежих овощей, а также рыбы. Из-за стола жители острова привыкли выходить с легким чувством голода. 

Напомним, что американский врач назвал три важных правила долголетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали "утренний" продукт для долголетия.


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Источник: https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/sagliginiz-icin-sofradan-yari-ac-kalkin-6711821/
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