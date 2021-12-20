Ученые раскрыли главный секрет долголетия японцев

Не секрет, что японцы славятся по всему миру как народ долгожителей. И многие исследователи пытаются выяснить, в чем же их секрет. Доктор Осман Эрк в беседе с изданием Sözcü поделился своим мнением по этому поводу.

Главный секрет долголетия японцев (фото из открытых источников)

Профессор отметил, что японские долгожители обладают одной общей чертой, которая, по его мнению, и является их ключевой причиной долгой и здоровой жизни.

В ходе исследования, в котором приняло участие 2 тысячи человек, эксперт выяснил, что они имели разные привычки в питании и вели разный образ жизни. Но у всех добровольцев, которые заранее детально рассказали о своем режиме питания, была одна общая черта — все они контролировали размер своей порции и не переедали. А это позволяет клеткам самостоятельно восстанавливаться и в результате в организм попадает меньше опасных веществ.

Ученый подчеркнул, что вне зависимости от того, какую полезную пищу вы едите, она будет приносить пользу здоровью в том случае, если вы будете придерживаться определенной порции. Забитый авокадо или капустой желудок не позволит вам стать долгожителем, а наоборот, вызовет проблемы с пищеварением.

Отметим, что рекордсменами по продолжительности жизни в Японии являются жители острова Окинава. Секрет их долголетия, по мнению экспертов, кроется именно в образе жизни и рационе. Они употребляют много свежих овощей, а также рыбы. Из-за стола жители острова привыкли выходить с легким чувством голода.

Напомним, что американский врач назвал три важных правила долголетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики назвали "утренний" продукт для долголетия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!