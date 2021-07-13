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Какие здоровые привычки на самом деле вредят зубам

Эксперт Мишель Макгрегор рассказала о пяти распространенных привычках, которые на самом деле вредят зубам

сегодня, 08:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Для сохранения здоровья зубов и ротовой полости необходимо соблюдать базовые нормы гигиены и регулярно проходить осмотры у стоматолога. А еще, по словам эксперта Мишель Макгрегор, нужно отказаться от нескольких полезных привычек, которые негативно влияют на состояние зубов. О чем идет речь?

Какие здоровые привычки на самом деле вредят зубам

Что вредит зубам (фото из открытых источников)

Употребление воды с лимоном

Многие диетологи рекомендуют начинать свое утро со стакана питьевой воды с добавлением лимонного сока, потому что этот напиток запускает обменные процессы и снимает сонливость. Однако, не стоит им увлекаться. Специалист говорит, что кислая среда во рту смешивается с бактериями и может разрушить зубную эмаль. Лучше пить напиток через трубочку или же добавлять в воду совсем немного лимона.

Злоупотребление фруктовыми и овощными соками

В составе таких соков содержится много сахара, который вредит зубам. Вместо соков лучше употребляйте фрукты и овощи в свежем виде, так они будут намного полезнее для зубов и организма в целом. 

Использование в качестве перекусов углеводы

На протяжение дня есть нужно часто (4-5 раз), но маленькими порциями. Однако, худшей закуской являются углеводы, потому что они застревают в зубах и расщепляются на сахар во рту, негативно воздействуя на эмаль. Лучше добавьте в рацион больше моркови и яблок — такие продукты помогают зубам самоочищаться. 

Излишняя и частая чистка зубов

В день рекомендуется чистить зубы 2 раза: утром и вечером. И лучше делать это мягкой щеткой, чтобы не повредить зубы и десна. Медики не советуют слишком часто проводить гигиену ротовой полости, так как из-за этого слишком быстро стирается эмаль.

Чистить зубы после кислой пищи

Мишель Макгрегор отметила, что кислые продукты смягчают эмаль, поэтому сразу после их употребления не стоит чистить зубы, чтобы ее не повредить. В таких случаях, нужно просто прополоскать рот. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда категорически нельзя чистить зубы.


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Источник: https://www.livestrong.com/article/13764529-healthy-teeth-mistakes/
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