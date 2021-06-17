Правильное питание — основа здоровья, но есть определенные группы продуктов, злоупотребление которыми может вызвать воспалительные процессы в организме и спровоцировать развитие заболеваний. О чем идет речь?

какие продукты вызывают воспалительные процессы / фото: Unsplash

Ученые проанализировали данные более 210 тысяч человек, которые взяли участие в исследовании, проведенном с 1986 по 2018 год. Добровольцы раз в 4 года заполняли анкету, где отвечали на вопросы, касающиеся своего рациона. Эксперты обнаружили, что режим питания, состоящий из красного мяса, обработанных продуктов, сахара, рафинированного зерна, повышал риск сердечных заболеваний почти на 50%, а риск инсультов — на 28%. Оказалось, что эти продукты вызывают воспалительные процессы, которые "бьют" по сердечно-сосудистой системе.

"Наше исследование одно из первых связывает диетический воспалительный индекс с долгосрочным риском сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил один из авторов проекта.

Специалисты рекомендуют ограничить в рационе эти продукты и обратить внимание на овощи и фрукты, в составе которых много клетчатки и антиоксидантных веществ: листовые овощи (капуста, шпинат, руккола), желтые овощи (тыква, морковь), чай, грецкие орехи и т.д.

Напомним, что температура, боль и отек — основные проявления практически любых воспалений — говорят о том, что ваша иммунная система оказывает яростное сопротивление инфекции. Но все не так просто, чтобы преодолеть воспалительный процесс, необходимо добавить в свой рацион несколько продуктов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, если ваше самочувствие ухудшилось, обратите внимание на сигналы, которые посылает организм. Врачи определили несколько признаков, указывающих на наличие воспалительного процесса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!