Расстройство сна – серьезная проблема для современных людей, которая негативно влияет на физическое и психологическое состояние организма. Ученые утверждают, что бессонница может быть вызвана и рядом продуктов. Каких именно?

Какие продукты могут спровоцировать бессонницу (фото из открытых источников)

Американские исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли 50 тысяч человек. Они в подробностях рассказали об особенностях своего питания. Собрав данные, ученые обнаружили связь между качеством сна и рационом питания. Выяснилось, что пища, в которой содержится много рафинированных углеводов, в частности сахар, белый хлеб, белый рис, ухудшает продолжительность сна.

Эксперты отметили, что такие продукты повышают уровень сахара в крови, а это приводит к бессоннице. "Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон", — поделились авторы исследования.

Напомним, если у вас начались проблемы со сном, то не спешите принимать лекарственные средства и различные добавки, попробуйте решить вопрос с помощью определенных продуктов, богатых мелатонином (гормоном сна). Что стоит добавить в рацион?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что биологические часы человека влияют на группу иммунных клеток, которые дают заряд для работы всего кишечника.

Читайте также, =американские исследователи выяснили, что бессонная ночь способствует плохому усвоению глюкозы. А это чревато развитием сахарного диабета. Кроме того, у человека, который не спал всю ночь могут появиться "сбои" в кровяном давлении.

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