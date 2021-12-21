logo

BTC/USD

49250.39

ETH/USD

4046.24

LTC/USD

157.57

USD/UAH

27.31

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Какие продукты могут спровоцировать бессонницу
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты могут спровоцировать бессонницу

Американские исследователи назвали продукты, которые могут провоцировать бессонницу, поэтому их лучше не есть на ночь

21 декабря 2021, 22:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Расстройство сна – серьезная проблема для современных людей, которая негативно влияет на физическое и психологическое состояние организма. Ученые утверждают, что бессонница может быть вызвана и рядом продуктов. Каких именно?

Какие продукты могут спровоцировать бессонницу

Какие продукты могут спровоцировать бессонницу (фото из открытых источников)

Американские исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли 50 тысяч человек. Они в подробностях рассказали об особенностях своего питания. Собрав данные, ученые обнаружили связь между качеством сна и рационом питания. Выяснилось, что пища, в которой содержится много рафинированных углеводов, в частности сахар, белый хлеб, белый рис, ухудшает продолжительность сна. 

Эксперты отметили, что такие продукты повышают уровень сахара в крови, а это приводит к бессоннице. "Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон", — поделились авторы исследования.

Напомним, если у вас начались проблемы со сном, то не спешите принимать лекарственные средства и различные добавки, попробуйте решить вопрос с помощью определенных продуктов, богатых мелатонином (гормоном сна). Что стоит добавить в рацион?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что биологические часы человека влияют на группу иммунных клеток, которые дают заряд для работы всего кишечника. 

Читайте также, =американские исследователи выяснили, что бессонная ночь способствует плохому усвоению глюкозыА это чревато развитием сахарного диабета. Кроме того, у человека, который не спал всю ночь могут появиться "сбои" в кровяном давлении.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://medicalxpress.com/news/2019-12-refined-carbs-trigger-insomnia.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!