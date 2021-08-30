Какие продукты помогут избавиться от бессонницы

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Светлана Шкурупий
Если у вас начались проблемы со сном, то не спешите принимать лекарственные средства и различные добавки, попробуйте решить вопрос с помощью определенных продуктов, богатых мелатонином (гормоном сна). Что стоит добавить в рацион?
Какие продукты помогут крепко спать / Фото: unsplash.com
Миндаль
Этот орех полезно есть перед сном, поскольку он содержит полезные вещества, в частности магний и кальций, которые способствуют мышечному расслаблению и выработке организмом мелатонина. А еще продукт богат на клетчатку и полезные жиры.
Вишня
Исследователи выяснили, что употребление вишни перед сном также усиливает выработку мелатонина, который регулирует циркадные ритмы организма. При чем, можно употреблять не только свежие, но и сушеные плоды, а также натуральный вишневый сок.
Виноград
Темные сорта винограда богаты гормоном сна, но этого продукта придется съесть намного больше, чем вишни или миндаля, дабы получить такой же эффект. И помните, что мелатонин содержится именно в шкурке винограда.
Теплое молоко
Эксперты говорят, что в составе теплого молока есть вещества, которые помогают быстрее погрузиться в сон и улучшают его качество. Лучше выбирать нежирный и безлактозный продукт.
Киви
Этот плод также богат на элементы, регулирующие наш сон, например, на кальций магний, мелатонин, флавоноиды. Исследователи выяснили, что употребление киви перед сном делает ночной отдых более продолжительным и крепким.
Семена льна
В этом продукте содержится высокий уровень мелатонина (в 30 граммах семян около 12 мг вещества). Семена льна можно спокойно добавлять в свой ужин или ночной перекус.
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