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Какие продукты помогут избавиться от бессонницы

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы улучшить качество сна и избавиться от бессонницы

сегодня, 23:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Если у вас начались проблемы со сном, то не спешите принимать лекарственные средства и различные добавки, попробуйте решить вопрос с помощью определенных продуктов, богатых мелатонином (гормоном сна). Что стоит добавить в рацион?

Какие продукты помогут избавиться от бессонницы

Какие продукты помогут крепко спать / Фото: unsplash.com

Миндаль

Этот орех полезно есть перед сном, поскольку он содержит полезные вещества, в частности магний и кальций, которые способствуют мышечному расслаблению и выработке организмом мелатонина. А еще продукт богат на клетчатку и полезные жиры. 

Вишня

Исследователи выяснили, что употребление вишни перед сном также усиливает выработку мелатонина, который регулирует циркадные ритмы организма. При чем, можно употреблять не только свежие, но и сушеные плоды, а также натуральный вишневый сок. 

Виноград

Темные сорта винограда богаты гормоном сна, но этого продукта придется съесть намного больше, чем вишни или миндаля, дабы получить такой же эффект. И помните, что мелатонин содержится именно в шкурке винограда. 

Теплое молоко

Эксперты говорят, что в составе теплого молока есть вещества, которые помогают быстрее погрузиться в сон и улучшают его качество. Лучше выбирать нежирный и безлактозный продукт.

Киви

Этот плод также богат на элементы, регулирующие наш сон, например, на кальций магний, мелатонин, флавоноиды. Исследователи выяснили, что употребление киви перед сном делает ночной отдых более продолжительным и крепким. 

Семена льна

В этом продукте содержится высокий уровень мелатонина (в 30 граммах семян около 12 мг вещества). Семена льна можно спокойно добавлять в свой ужин или ночной перекус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты защищают от проблем с памятью.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/pishcha-dlya-sna-poleznie-produkti-bogatie-melatoninom/
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