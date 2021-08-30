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Какие продукты защищают от проблем с памятью

Опубликован список продуктов, которые нужно добавить в рацион, чтобы защититься от проблем с памятью

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Питание играет важную роль в жизни человека. Правильная диета способна предотвратить риск развития многих серьезный заболеваний, в частности болезнь Альцгеймера. Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга и защититься от слабоумия?

Какие продукты защищают от проблем с памятью

Какие продукты защищают от проблем с памятью (фото из открытых источников)

Лосось

В составе лосося много ненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые полезны для работы сердца и мозга, а еще они ускоряют процесс регенерации нервных клеток.

Семена льна

В них содержится самый высокий уровень омега-3 по сравнению с другими видами растительной пищи. Семена льна полезны при расстройствах настроения и помогают предотвращать преждевременное старение мозга.

Грецкие орехи

Этот продукт самым положительным образом влияет на функционирование головного мозга и все благодаря этим самым омега-3 жирным кислотам. А еще грецкий орех защищает сердце и сосуды, поскольку способствует снижению уровня холестерина.

Сардины

Эта рыба также может похвастаться большим количеством витаминов и полезных веществ, важных для поддержания здоровья мозга и когнитивных функций. Регулярное употребление сардин защищает от депрессии и других психологических расстройств. 

Шпинат

В составе шпината много фолиевой кислоты, которая полезна для работы мозга. Эксперты говорят, что в день нужно съедать одну порцию этого растения, чтобы снизить риск развития деменции. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, за последние 40 тысяч лет человеческий мозг потерял в объеме 10%. Это очень заметно по сравнению с предшествовавшим ростом. Ученые определили факторы, которые могут способствовать сокращению размера мозга.


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Источник: https://zeenews.india.com/health/world-alzheimers-day-2016-include-these-foods-in-your-diet-to-stave-off-memory-problems-1931600
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