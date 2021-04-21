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Какие привычки могут привести к гормональному сбою

Медики назвали привычки, которые способны привести к серьезному гормональному сбою

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Стабильность гормонального фона — одно из важных условий сохранения здоровья человека, поскольку от гормонов зависит как физическое, так и психологическое состояние.

Какие привычки могут привести к гормональному сбою

Гормональный сбой / Фото: Yandex.ru

Порой даже безобидные, на первый взгляд, привычки могут нарушить гормональный баланс.

Работа или развлечения по ночам

Полноценный сон исключительно важен для здоровья. Его недостаток может привести к повышению уровня кортизола и сахара в крови.  Поэтому частые ночные тусовки или работа по ночам могут сыграть злую шутку с гормонами. 

Потребление кофеина после 18:00 

Кофе после 18:00 может повышать уровень гормона стресса кортизола, из-за чего вы будете чувствовать тревожность и беспокойно спать. Чтобы избежать неприятных последствий и получить пользу от этого напитка, пейте кофе утром или в первой половине дня.

Отказ от жирных продуктов

Потребление только обезжиренных продуктов не такая уж и здоровая привычка, как кажется на первый взгляд. Отказ от жиров лишает вас хорошего холестерина и растворимых витаминов, которые важны для нормальной работы гормонов. 

Интенсивные тренировки

Физическая активность необходима для поддержания здоровья, но слишком утомительные тренировки повышают уровень адреналина и кортизола (гормона стресса). 

Этот гормон играет важную роль в выживании человека. Однако если его становится слишком много, это приводит к перепадам уровня сахара в крови и к воспалительным процессам.

Отсутствие времени на себя

Если вы проживаете свою жизнь, постоянно работая или в так называемом режиме "борьбы или бегства", то начинаете раздражаться по малейшему поводу. Это является тревожным "звоночком" того, что гормональный сбой присутствует или уже не за горами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки помогут нормализовать гормональный баланс.


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Источник: https://econet.ru/articles/privychki-kotorye-privodyat-k-serieznomu-gormonalnomu-sboyu-top-9
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