Какие напитки помогут нормализовать гормональный баланс

Гормональный фон — важный элемент в женском здоровье, ведь именно он влияет на такие показатели, как вес, рост, строение скелета, структура кожи и даже цвет волос. Нарушение же баланса гормонов может спровоцировать многие заболевания. Чтобы гормональный фон был в норме, эксперты советуют обратить внимание на такие напитки:

Как урегулировать гормональный баланс (фото из открытых источников)

Теплая вода с лимоном

Это простой и полезный напиток, который поможет очистить организм от шлаков и токсинов, улучшить пищеварение и сбросить лишние килограммы. Достаточно выжать сок половинки лимона в теплую воду и принимать ее каждый день. В составе лимона есть лептин, регулирующий энергетический обмен.

Чай из листьев малины

Эксперты говорят, что чай на основе листьев малины положительно влияет на женскую репродуктивную систему, из-за чего роды и менструация проходят легче. Чтобы урегулировать свой гормональный фон, достаточно в день пить около 3-х чашек чая. Приготовить его тоже очень просто: залейте 1 ст. л. листьев 200 мл кипятка и дайте настояться 10 минут.

Молоко с куркумой

Этот напиток еще называют "золотым молоком". Он очень полезен для женского здоровья: укрепляет иммунитет, помогает нормализовать уровень гормонов, улучшает циркуляцию крови. Для приготовления возьмите 1 ч. л. куркумы, добавьте немного воды и поставьте смесь на медленный огонь. Варите 8-10 минут, пока не получится однородная кашица. Потом нагрейте молоко и добавьте туда 1 ложку подготовленной куркумы.

Напомним, какие продукты помогают сохранить гормональный баланс.

Ранее эксперты рассказали, как распознать гормональный сбой у женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!