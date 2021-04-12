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Какие напитки помогут нормализовать гормональный баланс

Эксперты рассказали, с помощью каких напитков можно нормализовать гормональный баланс

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Гормональный фон — важный элемент в женском здоровье, ведь именно он влияет на такие показатели, как вес, рост, строение скелета, структура кожи и даже цвет волос. Нарушение же баланса гормонов может спровоцировать многие заболевания. Чтобы гормональный фон был в норме, эксперты советуют обратить внимание на такие напитки: 

Какие напитки помогут нормализовать гормональный баланс

Как урегулировать гормональный баланс (фото из открытых источников)

Теплая вода с лимоном

Это простой и полезный напиток, который поможет очистить организм от шлаков и токсинов, улучшить пищеварение и сбросить лишние килограммы. Достаточно выжать сок половинки лимона в теплую воду и принимать ее каждый день. В составе лимона есть лептин, регулирующий энергетический обмен.

Чай из листьев малины

Эксперты говорят, что чай на основе листьев малины положительно влияет на женскую репродуктивную систему, из-за чего роды и менструация проходят легче. Чтобы урегулировать свой гормональный фон, достаточно в день пить около 3-х чашек чая. Приготовить его тоже очень просто: залейте 1 ст. л. листьев 200 мл кипятка и дайте настояться 10 минут.

Молоко с куркумой

Этот напиток еще называют "золотым молоком". Он очень полезен для женского здоровья: укрепляет иммунитет, помогает нормализовать уровень гормонов, улучшает циркуляцию крови. Для приготовления возьмите 1 ч. л. куркумы, добавьте немного воды и поставьте смесь на медленный огонь. Варите 8-10 минут, пока не получится однородная кашица. Потом нагрейте молоко и добавьте туда 1 ложку подготовленной куркумы.

Напомним, какие продукты помогают сохранить гормональный баланс.

Ранее эксперты рассказали, как распознать гормональный сбой у женщин.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/22196
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