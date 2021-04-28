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Какие напитки могут стать причиной бесплодия

Исследователи рассказали, какие напитки необходимо исключить из рациона, потому что они могут повысить риск бесплодия

28 апреля 2021, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Большинство серьезных заболеваний могут быть вызваны неправильным образом жизни и рационом, который состоит из вредных продуктов и напитков. Эксперты рекомендуют полностью исключить из питания сладкие газированные напитки, потому что они могут спровоцировать бесплодие.

Какие напитки могут стать причиной бесплодия

Какие напитки могут стать причиной бесплодия (фото из открытых источников)

Исследователи заявляют, что в составе газировки очень много сахара, усилителей вкуса, ароматизаторов и других искусственных добавок, которые серьезно подрывают здоровье и могут навредить репродуктивной системе человека. Химические вещества, содержащиеся в сладких газированных напитках, замедляют движение сперматозоидов, а также уменьшают их число. Даже один напиток в день способен увеличить риск бесплодия на 25%, и это касается и диетических видов газировки.

Помимо этого, такие напитки серьезно вредят гормональному фону и приводят к ожирению, а также к сахарному диабету. Сладкая газировка изменяет уровень pH, наносит урон эндокринным железам. Все эти факторы также могут негативно отразиться на репродуктивных органах и увеличить риск бесплодия, как у мужчин, так и у женщин. 

Также злоупотребление газированными напитками вредит желудочно-кишечному тракту и нервной системе, вызывая головную боль и нарушения сна.

Напомним, медики опубликовали список напитков, которые стоит ограничить в рационе, потому что они вредят поджелудочной железе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета Бирмингема удалось выяснить, какой напиток может влиять на улучшение работы мозга, а также помочь в выполнении определенных когнитивных задач. По мнению исследователей, это горячий шоколад. 


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Источник: https://journals.lww.com/epidem/pages/default.aspx
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