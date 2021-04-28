Большинство серьезных заболеваний могут быть вызваны неправильным образом жизни и рационом, который состоит из вредных продуктов и напитков. Эксперты рекомендуют полностью исключить из питания сладкие газированные напитки, потому что они могут спровоцировать бесплодие.

Какие напитки могут стать причиной бесплодия (фото из открытых источников)

Исследователи заявляют, что в составе газировки очень много сахара, усилителей вкуса, ароматизаторов и других искусственных добавок, которые серьезно подрывают здоровье и могут навредить репродуктивной системе человека. Химические вещества, содержащиеся в сладких газированных напитках, замедляют движение сперматозоидов, а также уменьшают их число. Даже один напиток в день способен увеличить риск бесплодия на 25%, и это касается и диетических видов газировки.

Помимо этого, такие напитки серьезно вредят гормональному фону и приводят к ожирению, а также к сахарному диабету. Сладкая газировка изменяет уровень pH, наносит урон эндокринным железам. Все эти факторы также могут негативно отразиться на репродуктивных органах и увеличить риск бесплодия, как у мужчин, так и у женщин.

Также злоупотребление газированными напитками вредит желудочно-кишечному тракту и нервной системе, вызывая головную боль и нарушения сна.

Напомним, медики опубликовали список напитков, которые стоит ограничить в рационе, потому что они вредят поджелудочной железе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета Бирмингема удалось выяснить, какой напиток может влиять на улучшение работы мозга, а также помочь в выполнении определенных когнитивных задач. По мнению исследователей, это горячий шоколад.

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