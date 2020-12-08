Какие анализы стоит сдавать каждый год

Часто мы обращаемся к врачам, когда уже заболели. Но лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Поэтому свой организм следует держать под контролем. Помогут в этом медицинские анализы. Какие именно анализы нужно сдавать каждый год и о чем они свидетельствуют, рассказывает эндокринолог Наталия Домбровская.

Анализы, которые нужно сдавать ежегодно. Фото: folkweb.net

1. Общий анализ крови



Этот анализ поможет увидеть общую картину и оценить состояние вашего организма. Именно он позволяет выявить воспалительные процессы и различные отклонения от нормы.

2. Анализ на ферритин

Ферритин — это своеобразное хранилище железа в нашем организме, которое может опустошаться. Недостаток железа в свою очередь вызывает анемию. Этот анализ обязательно назначают перед планированием беременности, чтобы оценить запасы железа в организме будущей матери.

3. Общий белок в крови

Данный анализ необходим для выявления концентрации белков в плазме крови. Снижение белка наблюдается при некоторых болезнях печени и почек. Повышение — при заболеваниях крови и инфекционно-воспалительных процессах.

4. Анализ на тиреотропный гормон

Щитовидная железа — одна из важнейших желез эндокринной секреции. Именно, благодаря анализу на тиреотропный гормон мы сможем определить, нормально ли функционирует наша щитовидная железа.

5. 25-ОН-витамин D



Витамин D — очень важен для нашего организма. Поэтому стоит предупреждать его дефицит, который, кстати, наблюдается у многих людей. В этом нам поможет указанный анализ.

6. Анализ на общий кальций

Кальций — важный макроэлемент, участвующий в формировании костной ткани, зубов, сокращении мышц, мышцы сердца. Он стимулирует секрецию ряда гормонов. Поэтому стоит заранее узнать, нет ли в организме нарушений в обмене кальция.

7. Витамин В12 общий

Витамин В12 способствует образованию эритроцитов. Кроме того, витамин В12 участвует в процессе формирования клеток и регулирует процессы роста в организме. Его недостаток может приводить к анемии, потере баланса, "туману в голове", онемению конечностей, утомляемости и ухудшению памяти.

8. Глюкоза

Важно держать уровень глюкозы в крови под постоянным контролем, особенно тем людям, которые имеют лишний вес. Лишний сахар в крови — опасная и распространенная проблема.

Сохраните этот список до следующего медосмотра и сдайте соответствующие анализы, чтобы убедиться, все ли у вас в порядке.

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