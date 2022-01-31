Какая привычка сказывается на психике хуже, чем недосып

От режима дня зависят наше настроение, работоспособность, а еще он влияет на развитие различных патологий. Ученые рассказали, как мы сознательно разрушаем свое ментальное и физическое здоровье.

Что вредит психике (фото из открытых источников)

Чтобы хорошо себя чувствовать, не страдать от головной боли, перепадов настроения, быть работоспособным, нужно хорошо высыпаться. Когда мы ложимся в кровать в то время, в которое организму удобнее всего (между 22 и 23 часами), то мы заводим свои "гормональные часы". В разное время суток вырабатываются разные гормоны — тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Важно не только спать по 7-8 часов, но и ложиться в одно и то же время, выяснили ученые из Мичиганского университета. Они провели исследование, после которого пришли к выводу: люди, которые постоянно ложатся спать не по режиму, чаще страдают от депрессии и других проблем с психикой.

Во время эксперимента ученые в течение 100 дней анализировали режимы сна более 2000 врачей-стажеров. Смарт-устройство на запястье каждого испытуемого отслеживало время сна и другую активность как до, так и после начала стажировки. Ученые учитывали, когда человек ложился, сколько спал, насколько его сон был глубоким, когда он просыпался и какое настроение у него было на следующий день.

Участники исследования также записывали свое настроение с помощью приложения и каждые три месяца проходили оценку состояния здоровья. Затем ученые сравнили результаты "до" и "после" стажировки. Выяснилось, что нерегулярное время сна и бодрствования в разы увеличивает риск развития депрессии и может быть опаснее, чем недосып.

Взаимосвязь между проблемами с психикой и сбитым режимом дня была отмечена и в исследованиях прошлых лет. От этого страдают люди из разных стран. Так, согласно опросам, 57% жителей США старше 40 лет долго засыпают и тяжело просыпаются, а 46% на следующий день чувствуют себя уставшими и подавленными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недосып лишает нас самого важного умения.

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