Какая привычка сказывается на психике хуже, чем недосып

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Светлана Шкурупий
От
режима дня зависят наше настроение, работоспособность, а еще он влияет на
развитие различных патологий. Ученые рассказали, как мы сознательно разрушаем
свое ментальное и физическое здоровье.
Что вредит психике (фото из открытых источников)
Чтобы
хорошо себя чувствовать, не страдать от головной боли, перепадов настроения,
быть работоспособным, нужно хорошо высыпаться. Когда мы ложимся в кровать в то
время, в которое организму удобнее всего (между 22 и 23 часами), то мы заводим
свои "гормональные часы". В разное время суток вырабатываются разные гормоны —
тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно
значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.
Важно
не только спать по 7-8 часов, но и ложиться в одно и то же время, выяснили
ученые из Мичиганского университета. Они провели исследование, после которого
пришли к выводу: люди, которые постоянно ложатся спать не по режиму, чаще
страдают от депрессии и других проблем с психикой.
Во
время эксперимента ученые в течение 100 дней анализировали режимы сна более 2000
врачей-стажеров. Смарт-устройство на запястье каждого испытуемого отслеживало
время сна и другую активность как до, так и после начала стажировки. Ученые
учитывали, когда человек ложился, сколько спал, насколько его сон был глубоким,
когда он просыпался и какое настроение у него было на следующий день.
Участники
исследования также записывали свое настроение с помощью приложения и каждые три
месяца проходили оценку состояния здоровья. Затем ученые сравнили результаты
"до" и "после" стажировки. Выяснилось, что нерегулярное время сна и
бодрствования в разы увеличивает риск развития депрессии и может быть опаснее,
чем недосып.
Взаимосвязь
между проблемами с психикой и сбитым режимом дня была отмечена и в
исследованиях прошлых лет. От этого страдают люди из разных стран. Так,
согласно опросам, 57% жителей США старше 40 лет долго засыпают и тяжело
просыпаются, а 46% на следующий день чувствуют себя уставшими и подавленными.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что недосып лишает нас самого важного умения.
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