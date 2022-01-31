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Какая привычка сказывается на психике хуже, чем недосып

Исследователи рассказали, с помощью какой привычки мы сознательно разрушаем свое ментальное и физическое здоровье

31 января 2022, 23:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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От режима дня зависят наше настроение, работоспособность, а еще он влияет на развитие различных патологий. Ученые рассказали, как мы сознательно разрушаем свое ментальное и физическое здоровье.

Какая привычка сказывается на психике хуже, чем недосып

Что вредит психике (фото из открытых источников)

Чтобы хорошо себя чувствовать, не страдать от головной боли, перепадов настроения, быть работоспособным, нужно хорошо высыпаться. Когда мы ложимся в кровать в то время, в которое организму удобнее всего (между 22 и 23 часами), то мы заводим свои "гормональные часы". В разное время суток вырабатываются разные гормоны — тут все четко по расписанию. И если это расписание соблюдать, то можно значительно улучшить качество жизни, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Важно не только спать по 7-8 часов, но и ложиться в одно и то же время, выяснили ученые из Мичиганского университета. Они провели исследование, после которого пришли к выводу: люди, которые постоянно ложатся спать не по режиму, чаще страдают от депрессии и других проблем с психикой.

Во время эксперимента ученые в течение 100 дней анализировали режимы сна более 2000 врачей-стажеров. Смарт-устройство на запястье каждого испытуемого отслеживало время сна и другую активность как до, так и после начала стажировки. Ученые учитывали, когда человек ложился, сколько спал, насколько его сон был глубоким, когда он просыпался и какое настроение у него было на следующий день.

Участники исследования также записывали свое настроение с помощью приложения и каждые три месяца проходили оценку состояния здоровья. Затем ученые сравнили результаты "до" и "после" стажировки. Выяснилось, что нерегулярное время сна и бодрствования в разы увеличивает риск развития депрессии и может быть опаснее, чем недосып.

Взаимосвязь между проблемами с психикой и сбитым режимом дня была отмечена и в исследованиях прошлых лет. От этого страдают люди из разных стран. Так, согласно опросам, 57% жителей США старше 40 лет долго засыпают и тяжело просыпаются, а 46% на следующий день чувствуют себя уставшими и подавленными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недосып лишает нас самого важного умения.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/712485/
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