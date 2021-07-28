Какая летняя одежда может навредить здоровью

BTC/USD
40719.97
ETH/USD
2334.31
LTC/USD
139.25
USD/UAH
27.00
EUR/UAH
32.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
От какой одежды стоит отказаться летом (фото из открытых источников)
Купальник со стрингами
Каждая
девушка на пляже хочет выглядеть эффектно, но от купальника, который состоит из
бюстгальтера и стрингов, лучше отказаться. Такие трусики могут спровоцировать
раздражение и даже вызвать геморрой. Подберите лучше купальник, которые будет
удобный и не доставит вам дискомфорта.
Обтягивающие
джинсовые шорты
Эксперты
говорят, что в жаркую погоду не стоит надевать джинсовые шорты, которые сильно
обтягивают тело. Одежда не должна утягивать и перетягивать вашу фигуру. Летом
отдайте предпочтение вещам из хлопка.
Туфли и балетки
Ваши
ноги могут пострадать как от высокого каблука, так и от плоской подошвы. В результате будет страдать и позвоночник. Возможны боли в спине, сколиоз,
варикоз, нарушение работы внутренних органов. Выбирайте туфли на каблуке 4-5
сантиметров.
Синтетические платья
Платья
из синтетического материала, особенно летом, не доведут ни до чего хорошего.
Такая одежда нарушает нормальную циркуляцию воздуха, человек больше потеет.
Напомним,
что многие люди обходят стороной секонд-хенды, считая, что б/у вещи могут
навредить их энергетике, а также опасаются того, что "подцепят" от
одежды какое-нибудь заболевание. Насколько эти опасения оправданы рассказала
врач-дерматовенеролог Екатерина Вертиева
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что дизайнер из Исландии Валдис Стейнарсдоттир
выпустила бесшовные желейные топы, которые можно переплавить.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости