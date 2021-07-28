Какая летняя одежда может навредить здоровью

В погоне за модой и новыми трендами, многие девушки жертвуют своим здоровьем. Дело в том, что некоторые предметы гардероба не стоит носить летом. О чем идет речь?

В погоне за модой и новыми трендами, многие девушки жертвуют своим здоровьем. Дело в том, что некоторые предметы гардероба не стоит носить летом. О чем идет речь?

От какой одежды стоит отказаться летом (фото из открытых источников)

Купальник со стрингами

Каждая девушка на пляже хочет выглядеть эффектно, но от купальника, который состоит из бюстгальтера и стрингов, лучше отказаться. Такие трусики могут спровоцировать раздражение и даже вызвать геморрой. Подберите лучше купальник, которые будет удобный и не доставит вам дискомфорта.

Обтягивающие джинсовые шорты

Эксперты говорят, что в жаркую погоду не стоит надевать джинсовые шорты, которые сильно обтягивают тело. Одежда не должна утягивать и перетягивать вашу фигуру. Летом отдайте предпочтение вещам из хлопка.

Туфли и балетки

Ваши ноги могут пострадать как от высокого каблука, так и от плоской подошвы. В результате будет страдать и позвоночник. Возможны боли в спине, сколиоз, варикоз, нарушение работы внутренних органов. Выбирайте туфли на каблуке 4-5 сантиметров.

Синтетические платья

Платья из синтетического материала, особенно летом, не доведут ни до чего хорошего. Такая одежда нарушает нормальную циркуляцию воздуха, человек больше потеет.

Напомним, что многие люди обходят стороной секонд-хенды, считая, что б/у вещи могут навредить их энергетике, а также опасаются того, что "подцепят" от одежды какое-нибудь заболевание. Насколько эти опасения оправданы рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Вертиева

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