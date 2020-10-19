kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11485.45

ETH/USD

376.99

LTC/USD

47.42

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Можно ли «подцепить» болезни от одежды из секонд-хенда
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли «подцепить» болезни от одежды из секонд-хенда

Вокруг одежды из секонд-хендов существует множество мифов

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди обходят стороной секонд-хенды, считая, что б/у вещи могут навредить их энергетике, а также опасаются того, что "подцепят" от одежды какое-нибудь заболевание. Насколько эти опасения оправданы рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Вертиева, передает издание Cosmopolitan.

Можно ли «подцепить» болезни от одежды из секонд-хенда

Врач отметила, что теоретически есть шанс заразиться какой-то инфекцией от вещей из секонд-хенда, но практически это маловероятно. Через ткань может передаваться чесотка, педикулез, а при покупке обуви — грибковые инфекции. Но, как правило, одежда из секонд-хенда проходит химическую обработку, при которой возбудители инфекций погибают. Однако, для того, чтобы минимизировать риск заражения и аллергических реакций, б/у вещи необходимо стирать, использовать дезинфектанты, а обувь обрабатывать противогрибковыми средствами. 

Инфекционист Сергей Вознесенский считает, что большинство возбудителей инфекционных заболеваний на поверхности ткани погибают спустя несколько часов, в частности, от солнечного света, высушивания, высоких температур и т. д. 

Подведя итог, можно сказать, что риск "подцепить" заболевание от вещей из секонд-хенда есть, но он маленький. Чтобы этого не допустить, тщательно стирайте одежду, купленную в таких магазинах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как стирать одежду, чтобы избавить ее от бактерий и вирусов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ