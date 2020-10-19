Можно ли «подцепить» болезни от одежды из секонд-хенда

Многие люди обходят стороной секонд-хенды, считая, что б/у вещи могут навредить их энергетике, а также опасаются того, что "подцепят" от одежды какое-нибудь заболевание. Насколько эти опасения оправданы рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Вертиева, передает издание Cosmopolitan.

Врач отметила, что теоретически есть шанс заразиться какой-то инфекцией от вещей из секонд-хенда, но практически это маловероятно. Через ткань может передаваться чесотка, педикулез, а при покупке обуви — грибковые инфекции. Но, как правило, одежда из секонд-хенда проходит химическую обработку, при которой возбудители инфекций погибают. Однако, для того, чтобы минимизировать риск заражения и аллергических реакций, б/у вещи необходимо стирать, использовать дезинфектанты, а обувь обрабатывать противогрибковыми средствами.

Инфекционист Сергей Вознесенский считает, что большинство возбудителей инфекционных заболеваний на поверхности ткани погибают спустя несколько часов, в частности, от солнечного света, высушивания, высоких температур и т. д.

Подведя итог, можно сказать, что риск "подцепить" заболевание от вещей из секонд-хенда есть, но он маленький. Чтобы этого не допустить, тщательно стирайте одежду, купленную в таких магазинах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как стирать одежду, чтобы избавить ее от бактерий и вирусов.

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