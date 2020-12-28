Какая категория людей никогда не заболеет коронавирусом: мнение эксперта

Не обязательно человек заражается вирусом, если с контактирует с больными коронавирусом. Здесь огромное значение имеет ряд факторов, например, иммунитет и генетика. Именно по этой причине в семье, в которой есть зараженный человек, не у всех подтверждается COVID-19. Такое заявление сделал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко в своем интервью для РБК-Украина.

Маска. Фото: unsplash

"Это зависит от дозы вируса. Зависит еще и от того организма, в который вирус попадает. Возможно, у этого организма, у этого человека уже существует естественный иммунитет. Возможно, иммунитет выработался против тех коронавирусов, которыми человек болел раньше", — сказал эксперт.

Также он добавил, что существует всего семь типов коронавирусной инфекции. Четыре из них – те, которые вызывают острые респираторные заболевания и проходят в легкой форме. А остальные три являются крайне опасными – первый SARS-CoV 2002-2004 годов, MERS-CoV 2012 года и последний — SARS-CoV-2.

Кроме того, у человека также может быть перекрестный иммунитет – иммунитет, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса.

Еще один не менее важный фактор заключается в том, что у человека может быть сильная иммунная система. Здесь все зависит от мелких, но очень важных деталей: питание, образ жизни, подверженность стрессу, генетика. Мощная иммунная система способна самостоятельно побороть вирус, который пробрался в организм.

Также есть категория людей, которые сами не болеют COVID-19, но могут быть его распространителями, подытожил Сергей Комиссаренко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые эффектные способы защититься от коронавируса. Новый научный эксперимент, который был опубликован в медицинском журнале Lancet, показал, какие методы являются самыми эффективными для защиты от коронавирусной инфекции.





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