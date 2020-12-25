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Главная Новости Здоровье наше тело Самые эффектные способы защититься от коронавируса: их всего три
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Самые эффектные способы защититься от коронавируса: их всего три

Ученые озвучили 3 основных вывода

сегодня, 21:47
Автор:

Любовь Блажко

Новый научный эксперимент, который был опубликован в медицинском журнале Lancet, показал, какие методы являются самыми эффективными для защиты от коронавирусной инфекции.  

Самые эффектные способы защититься от коронавируса: их всего три

Самые эффектные способы защититься от коронавируса. Фото: unsplash

После всех проведенных исследований ученые озвучили 3 основных вывода: 

Физическое дистанцирование: возможность заразиться коронавирусом на расстоянии менее 1 метра составляет почти 13 процентов, в то время как расстояние больше 1 метра снижает риск до 2, 6 процентов. 

Маски для лица: вероятность заразиться без ношения медицинской маски составляет 17,4 процента, тогда как ношение маски снижает риски до 3 процентов. 

Защита глаз: вероятность заразиться без специальной защиты для глаз составила 16 процентов, в то время как защитная маска, козырек, защитные очки или очки снижают риски до 5 с половиной процентов. 

Ученым пришлось провести 172 обсервационных исследования в 16 странах и на шести континентах, прежде чем сделать подобные выводы. 

Профессор первичной медико-санитарной помощи в Оксфордском университете Триш Гринхал резюмирует, что все вышеперечисленные меры являются весьма эффективными в борьбе с COVID-19. Также не стоит забывать о регулярном мытье рук с мылом. Несмотря на то, что большинство знает об этих правилах, не следует ими пренебрегать. Ведь опасность еще не миновала, добавила Триш Гринхал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые нашли препарат для лечения коронавируса. Эксперты из Израиля выяснили, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме способен значительно облегчить симптомы COVID-19 и само течение заболевания. Результаты этого исследования опубликованы в журнале EurekAlert.
Согласно словам ученых, коронавирус препятствует эффективному расщеплению жира в легких. И в таком случае фенофибрат является весьма эффективным, поскольку он был разработан для борьбы с высоким уровнем триглицеридов (жиров) в организме. Отмечается, что препарат вышел на рынок еще в 1975 году. 


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Источник: https://proman.com.ua/35695-nazvany-tri-naibolee-effektivnyh-sposoba-zashhititsya-koronavirusom/
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