Самые эффектные способы защититься от коронавируса: их всего три

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Любовь Блажко
Новый научный эксперимент, который был опубликован в медицинском журнале Lancet, показал, какие методы являются самыми эффективными для защиты от коронавирусной инфекции.
Самые эффектные способы защититься от коронавируса. Фото: unsplash
После всех проведенных исследований ученые озвучили 3 основных вывода:
Физическое дистанцирование: возможность заразиться коронавирусом на расстоянии менее 1 метра составляет почти 13 процентов, в то время как расстояние больше 1 метра снижает риск до 2, 6 процентов.
Маски для лица: вероятность заразиться без ношения медицинской маски составляет 17,4 процента, тогда как ношение маски снижает риски до 3 процентов.
Защита глаз: вероятность заразиться без специальной защиты для глаз составила 16 процентов, в то время как защитная маска, козырек, защитные очки или очки снижают риски до 5 с половиной процентов.
Ученым пришлось провести 172 обсервационных исследования в 16 странах и на шести континентах, прежде чем сделать подобные выводы.
Профессор первичной медико-санитарной помощи в Оксфордском университете Триш Гринхал резюмирует, что все вышеперечисленные меры являются весьма эффективными в борьбе с COVID-19. Также не стоит забывать о регулярном мытье рук с мылом. Несмотря на то, что большинство знает об этих правилах, не следует ими пренебрегать. Ведь опасность еще не миновала, добавила Триш Гринхал.
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